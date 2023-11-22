كيف تؤثر هشاشة العظام على صحة المرأة وما هي سبل الوقاية والعلاج؟

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مرض هشاشة العظام يمكن أن يؤثر على قوة المرأة ويطرح تحديات صحية. ولهذا المرض عدة أسباب، مثل التغيرات الهرمونية وضعف التغذية، بالإضافة إلى عامل الوراثة، وضعف النشاط البدني، كما ان التدخين وشرب الكحول من أسباب هذا المرض أيضاً.وعلى النساء أن يكون لديهن وعي بالعلامات المحتملة لهشاشة العظام، مثل الآلام الظهر وفقدان الطول. وتعتبر الكسور الناتجة عن هشاشة العظام شائعة، خاصة بين النساء.هشاشة العظام تتسبب في فقدان الأسنان، وانحناء الجسم، وضعف العظام وتجعلها عرضة للكسور، وتعود أسبابها إلى التغيرات الهرمونية ونقص التغذية، مما يستدعي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.العلاج والوقاية يشملان اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين (D)، وممارسة التمارين التي تدعم كثافة العظام. يُشجع أيضًا على الفحوصات الدورية لمراقبة صحة العظام.بهذه المعلومات، يُمكن للنساء تعزيز صحتهن والحفاظ على أناقتهن، وضمان أن يظلن دائماً بأفضل حال.