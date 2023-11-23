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صحة

من هم الأطفال الخدج في غزة.. مخاطر صحية تهدد حياتهم

Lebanon 24
23-11-2023 | 08:45
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ولد عشرات الأطفال الخدج في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي، ولكن ماذا نعرف عن هؤلاء الأطفال، وماذا يعني طفل خدج.
الطفل الخدج هو الجنين الذي تتم ولادته قبل موعده المقرر، وتتم الولادة في حالة الأطفال الخدج قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، في حين من المفترض أن يستمر الحمل النموذجي حوالي 40 أسبوعاً.
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وتشمل حالات الخدج، الولادة المبكرة، أي المولود بين الأسبوع الـ34 والـ36 من الحمل، والخديج المعتدل، المولود بين الأسبوع الـ32 والـ34 من الحمل، وهناك ولادة مبكراً جداً بين الأسبوع الـ 28 والـ32 من الحمل، إضافة إلى الولادة المبكرة القصوى، أي الولادة قبل الأسبوع الـ28 من الحمل.
وقد يعاني الطفل الخديج أو المبستر من أعراض خفيفة جداً للولادة المبكرة، أو مشاكل صحية أكثر خطورة في الحالات المبكرة للغاية. وتشتمل بعض علامات الولادة المبكرة على الطفل أن يكون الطفل صغير الحجم، ورأسه كبير، مقارنة بحجم الجسم، أو ملامح الوجه الحادة والوجه الأكثر وضوحاً والأقل استدارة من سمات  الطفل غير مكتمل النمو بسبب نقص الخلايا التي تخزن الدهون، ما يجعله جلده يبدو مترهلاً.
ويعاني أيضاً من وجود طبقة من الشعر الناعم الذي يغطي معظم الجسم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، خاصة بعد الولادة مباشرة في غرفة الولادة، وصعوبة في التنفس، مشاكل التغذية.
ويحتاج الطفل المبتسر إلى الإقامة في وحدة حضانة خاصة في المستشفى وقضاء بعض الوقت في وحدة تعتني بهم وتتابع صحتهم عن كثب ليلاً ونهاراً. وهذا ما يسمى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، وهذا ما لم يكن متوفراً في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود إضافة لمحاصرة المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما قد يحتاج الطفل إلى مساعدة إضافية في التغذية، وتكيف درجة حرارة جسمه بعد الولادة مباشرة.


المصدر: World Atlas - عربي بوست

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