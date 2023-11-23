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صحة

نوع خضروات شهير يخفض نسبة السكر في الدم

Lebanon 24
23-11-2023 | 16:00
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يقع بعض من يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم في حيرة عند اختيار أي الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل آمن.

 

ويوضح الخبراء أنه من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعديل النظام الغذائي باستخدام الخضروات الصحية، التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

 
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بحسب مانشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يساعد الأنواع  التالية من الخضروات بشكل كبير في إدارة الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم: 

 

 . البامية

تتميز البامية بأنها غنية بالألياف وتحتوي على مركبات يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، بما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.

 

. البروكلي

يشتهر البروكلي بأنه من الخضروات الصليبية منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والتمثيل الغذائي. كما يتمتع البروكلي بخصائص عالية مضادة للالتهابات، وهو مفيد للأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

 

 . السبانخ

لأنها غنية بالحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في تحسين حساسية الأنسولين. كما أنها مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم. (العربية)

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