نقص الفيتامينات.. ما هي أعراضه الشائعة وكيف تتم مكافحته؟

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التعامل مع نقص الفيتامينات بشكل صحيح:



من المُفترض أن يزودنا الطعام، الذي نتناوله، بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم للقيام بوظائفه ومهماته الحيوية، إلا أن هذا الأمر لا يحدث دائماً، حيث يُعتبر نقص الفيتامينات أمراً شائعاً.ويمكن أن يحدث نقص الفيتامينات بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك: سوء التغذية، وبعض الحالات الطبية، واستخدام الأدوية، إضافةً إلى أن نقص الفيتامينات يؤدي إلى مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، التي تختلف أعراضها؛ اعتماداً على الفيتامين المعني.تظهر أعراض نقص الفيتامينات بطرق مختلفة، وقد تشمل ما يلي:من الأعراض الشائعة للعديد من حالات نقص الفيتامينات التعب والضعف المستمر، كما يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات، مثل: (A، وE)، إلى جفاف الجلد وتقشره.في حال نقص فيتامين (د)، والكالسيوم في الجسم، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور، إلى جانب أن نقص فيتامين (أ) يسبب مشاكل في الرؤية، خاصة في الإضاءة المنخفضة.من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين (ب3) "النياسين"، حدوث تقرحاتٍ في الفم، ومشاكل في الجهاز الهضمي.في حال وجود شكوك في وجود نقص بفيتامين ما، يجب التحدث إلى الطبيب للتأكد من ذلك، وبدوره سيقوم بإجراء اختبارات الدم، التي يمكنها تحديد أي فيتامين يعاني الجسم نقصه.من الضروري إعادة ضبط النظام الغذائي، ليشمل الأطعمة الغنية بالفيتامين الناقص. على سبيل المثال، يمكن العثور على فيتامين (سي) في الحمضيات، بينما يوجد فيتامين (د) في الأسماك الدهنية.في حال لم تُجدِ التغيرات الغذائية نفعاً، فيجب الانتقال إلى المكملات الغذائية، مع ضرورة اختيار مكملاً غذائياً من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة، وأنه يحتوي على الفيتامين المحدد الذي يحتاج الجسد إليه.يجب الالتزام دائماً بالجرعة الموصى بها من المكملات الغذائية لأن الإفراط في تناولها يمكن أن تكون له آثار ضارة.من المهم مراقبة مستويات الفيتامينات بانتظام من خلال إجراء اختبارات، للتأكد من أن المكملات الغذائية تسير على الطريق الصحيح.ضع في الاعتبار أن الإفراط في تناول فيتامين واحد يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الفيتامينات الأخرى، لذلك يجب محاولة اتباع نهج شامل.قد يساهم نمط الحياة في نقص الفيتامينات، لذا من المهم معالجة تلك الأنماط، مثل: سوء التغذية أو التعرض غير الكافي لأشعة الشمس للحصول على فيتامين (د).لتلبية الاحتياجات الصحية المحددة، مثل صحة المسالك البولية، فإن فيتامينات التوت البري تساعد في ذلك، حيث تحتوي على مستخلص التوت البري المركز مع مركبات نشطة تدعم بيئة مهبلية متوازنة، ما يقلل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.