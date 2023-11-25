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صحة

عديدة ومهمة.. إكتشف فوائد الرمّان لأمراض القلب والسكري

Lebanon 24
25-11-2023 | 16:39
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وجدت دراسة أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتعبير الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، ونُشرت في دورية "نيوترينتس" المتخصصة في التغذية.
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واستند البحث إلى تجارب مختبرية على الفئران وجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.

كذلك، وجد فريق البحث أن تناول الرمّان يمكن أن يحسن تركيز الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.

وبشكل عام، أظهرت نتائج البحث أن استهلاك الرمّان قد يساعد في منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.

وتدعم هذه النتائج الأبحاث الحديثة، التي تشير إلى المزايا المعززة للصحة للأكلات الطبيعية الغنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة.
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