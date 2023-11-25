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صحة

السكر.. هل يزيد الشهية لأكل الدهون؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 23:00
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اكتشف باحثون أن الإفراط في استهلاك السكر يغير إدراك التذوّق، وأنه يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الدهون.

وأجريت الدراسة في جامعة أوميو بالسويد، بالتطبيق على ذبابة الفاكهة التي تتشابه آليات الهضم والأمعاء لديها مع البشر.
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ووجد فريق البحث أن "تناول الكثير من السكر يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، لكنه يزيد من تناول الدهون، والعكس صحيح".

وبحسب "مديكال إكسبريس"، فقد لاحظ الباحثون أنه حتى الزيادة الطفيفة في السكر الغذائي تدفع الأمعاء إلى إطلاق هرمون في الدورة الدموية يقلل من استجابة السكر في خلايا التذوق، ما يجعل الذباب يختار الأطعمة غير الحلوة.

وكشفت الدراسة عن أن هذا الهرمون لا يخفف الرغبة الشديدة في تناول السكر فحسب، بل يعزز أيضاً الرغبة في تناول الدهون.

وعن تقييد هذا الهرمون للرغبة في مزيد من السكر قال الدكتور ماتياس ألينيوس المشرف على البحث: "إنها لعبة شد الحبل بين السكر والدهون، وليست تقييداً لإجمالي السعرات الحرارية، كما نود".

وأضاف: "من المفترض أن لدى البشر آليات تعويض مماثلة لتلك التي لدى الذباب، مما يعني أننا نفضل تناول كمية كبيرة من الدهون مثل السكر".

وتابع: "نحن البشر نعتبر الدهون بمثابة مذاق، ويبقى أن نرى ما إذا كانت نتائج الأبحاث هذه تنطبق علينا أيضاً. إنها مادة للتفكير في مزيد من الأبحاث".
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