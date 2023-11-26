لمحبّي "السوشي".. هذا الخبر عن "الوسابي" يهمّكم

أظهرت دراسة حديثة أن "الوسابي" أو "الفجل الياباني"، وهو نوع من التوابل اليابانية التقليدية وبهارات السوشي الشهيرة، قد يكون مفيداً في تحسين ذاكرة كبار السن وقدراتهم الإدراكية.





Advertisement

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن الدراسة، التي أجرتها شركة "كينجيروشي" اليابانية لصناعة الأغذية بالاشتراك مع جامعة توهوكو، ركزت على نوع من زيت الخردل يسمى هيكسارافان الموجود بكميات صغيرة في جذور نبات "الوسابي".





وتناولت الدراسة ما إذا كان للمركب، المعروف بالفعل بأن له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات على الجسم، تأثيراً إيجابياً على الوظيفة الإدراكية للبالغين الأصحاء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر.





وجرى الاختبار على مجموعة من 72 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً، حيث جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 0.8 مليغرام من الهيكسارافان كمكمل غذائي يومي، أي ما يعادل 5 غرامات من جذور الوسابي، لمدة 12 أسبوعاً، بينما أعطيت المجموعة الأخرى جرعة وهمية.





وأظهرت الاختبارات بعد التجربة أن المجموعة التي تناولت المكملات أظهرت تحسناً ملحوظاً في ذاكرتها العرضية والعملية، مقارنة بالمجموعة التي تناولت الجرعة الوهمية.