سلائل القولون.. ما هي أعراضه وأسبابه وسبل العلاج؟



Advertisement

يمكن أن يصاب أي شخص بسلائل القولون. ولكن يزداد احتمال الإصابة به بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر أو أصحاب الوزن الزائد أو المدخنين. وتزداد احتمالات الإصابة به أيضاً في حال سبق إصابة الشخص أو أحد أفراد عائلته بسلائل القولون أو سرطان القولون.



في العادة لا تُسبب سلائل القولون ظهور أعراض. ولهذا من المهم إجراء اختبارات فحص منتظمة؛ لأن سلائل القولون التي تُكتشف في المراحل المبكرة تمكن إزالتها بشكل آمن وكامل. أفضل سبل الوقاية من سرطان القولون هي إجراء الفحوص المنتظمة للسلائل واستئصالها.



الأعراض

لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بسلائل القولون. قد لا يعرف الشخص أنه مصاب بسليلة إلى أن يكتشفها الطبيب أثناء فحص القولون.



ومع ذلك، فقد تظهر على بعض الأشخاص المصابين بسلائل القولون الأعراض التالية:



- تغيرات في وتيرة التغوّط: قد يشير استمرار الإمساك أو الإسهال لأكثر من أسبوع إلى وجود سليلة كبيرة الحجم في القولون أو سرطان. ولكن هناك حالات مرَضية أخرى أيضاً قد تؤدي إلى حدوث تغيّرات في وتيرة التغوّط. سليلة القولون هي كتلة صغيرة من الخلايا التي تتكوَّن على بطانة القولون. لا تسبب معظم سلائل القولون أضراراً، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تتطوّر بعض سلائل القولون إلى سرطان القولون، وربما يكون سرطان القولون مميتاً إذا اكتُشف في مراحله الأخيرة.يمكن أن يصاب أي شخص بسلائل القولون. ولكن يزداد احتمال الإصابة به بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر أو أصحاب الوزن الزائد أو المدخنين. وتزداد احتمالات الإصابة به أيضاً في حال سبق إصابة الشخص أو أحد أفراد عائلته بسلائل القولون أو سرطان القولون.في العادة لا تُسبب سلائل القولون ظهور أعراض. ولهذا من المهم إجراء اختبارات فحص منتظمة؛ لأن سلائل القولون التي تُكتشف في المراحل المبكرة تمكن إزالتها بشكل آمن وكامل. أفضل سبل الوقاية من سرطان القولون هي إجراء الفحوص المنتظمة للسلائل واستئصالها.لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بسلائل القولون. قد لا يعرف الشخص أنه مصاب بسليلة إلى أن يكتشفها الطبيب أثناء فحص القولون.ومع ذلك، فقد تظهر على بعض الأشخاص المصابين بسلائل القولون الأعراض التالية:- تغيرات في وتيرة التغوّط: قد يشير استمرار الإمساك أو الإسهال لأكثر من أسبوع إلى وجود سليلة كبيرة الحجم في القولون أو سرطان. ولكن هناك حالات مرَضية أخرى أيضاً قد تؤدي إلى حدوث تغيّرات في وتيرة التغوّط.

- تغيرات في لون البراز: يمكن أن يظهر الدم على شكل خطوط حمراء في البراز، أو يجعل البراز يبدو أسود اللون. وقد يحدث تغير اللون أيضاً بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو المكملات الغذائية.

- فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: يمكن أن يحدث النزيف الناتج عن السلائل ببطء مع مرور الوقت مع عدم ظهور دم في البراز. قد يؤدي النزيف المزمن إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد الذي قد يجعل المريض يشعر بالتعب وضيق النفس.

- الألم: يمكن أن تسد سليلة كبيرة الحجم في القولون جزءاً من الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث ألم تقلصي في البطن.

نزيف المستقيم. يمكن أن يكون هذا مؤشراً على وجود سلائل القولون أو السرطان أو حالات مرَضية أخرى، مثل البواسير أو تمزقات طفيفة في فتحة الشرج.

الأسباب

تنمو الخلايا السليمة، وتنقسم بطريقة منظمة: لكن يمكن أن يؤدي حدوث تغييرات في جينات معينة إلى استمرار انقسام الخلايا حتى عندما لا تكون ثمة حاجة إلى خلايا جديدة. وإذا حدث ذلك في القولون والمستقيم، يمكن أن يسبب هذا النمو المستمر للخلايا تكوين سلائل. وقد تنمو السلائل في أي مكان في الأمعاء الغليظة.



توجد فئتان رئيسيتان من السلائل: الورمية وغير الورمية. وفي الغالب لا تتطور السلائل غير الورمية لتصبح سرطانية. وتشمل السلائل الورمية الأورام الغُدّية والأنواع المسننة. والأورام الغُدّية هي النوع الذي غالباً يتحول إلى سرطان إذا توفر لها الوقت الكافي للنمو. وقد تصبح السلائل المسننة سرطانية أيضاً، وذلك بناءً على حجمها وموقعها. وفي حالات السلائل الورمية بوجه عام، كلما كبر حجم السليلة، زاد خطر الإصابة بالسرطان.



الوقاية

يمكن تقليل خطر سلائل القولون وسرطان القولون والمستقيم بشكل كبير من خلال إجراء فحوصات منتظمة. وقد يساعد كذلك إجراء تغييرات في نمط الحياة كما يلي:



اتباع عادات صحية: الحرص على إضافة مزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي وتقليل مَدخول الدهون. والامتناع عن شرب الكحوليات والتوقف تماماً عن استخدام كل أنواع التبغ. والمحافظة على النشاط البدني والحرص على ثبات الجسم على وزن صحي.

التحدث إلى الطبيب بشأن معدلات الكالسيوم وفيتامين D. أثبتت الدراسات أن زيادة مَدخول الكالسيوم قد يساعد على الوقاية من تكرار الإصابة بالورم الغدي القولوني. غير أنه لم تثبت فوائد الكالسيوم الوقائية ضد الإصابة بسرطان القولون. وأظهرت دراسات أخرى أن فيتامين D قد يقي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

التفكير في الخيارات المتاحة إذا كان الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة. إذا كان لدى المريض تاريخ عائلي لسلائل القولون، يمكن التفكير في الحصول على استشارة وراثية. فإذا شُخصت إصابته باضطراب وراثي يسبب سلائل القولون، فسيحتاج إلى إجراء عمليات تنظير القولون بشكل منتظم بدايةً من مرحلة البلوغ.

المعالجة



ومن المرجح أن يستأصل الطبيب جميع السلائل التي تُكتشف أثناء فحص الأمعاء. وتشمل خيارات استئصالها:





- استئصال السليلة: في المرحلة المبكرة عندما تكون السلائل صغيرة، يمكن استئصالها عن طريق إدخال أنبوب به أداة في المستقيم واستئصال السرطان.

- الجراحة طفيفة التوغُّل: عادةً تُستأصل السلائل الكبيرة جداً، أو التي لا يمكن استئصالها بأمان أثناء الفحص عن طريق الجراحة. وغالباً يُجرى هذا بإدخال أداة تسمى منظار البطن في البطن لإزالة الجزء المصاب بالسرطان من الأمعاء.

- الاستئصال الشامل للمستقيم والقولون: إذا كان المريض مصاباً بمتلازمة وراثية نادرة، مثل داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP)، فقد يحتاج إلى جراحة لاستئصال القولون والمستقيم: يمكن أن تحمي هذه الجراحة من الإصابة بنوع من السرطان قد يسبب الوفاة.

من المرجح أن تصبح بعض أنواع سلائل القولون أكثر تسرطُناً من غيرها. ولهذا يفحص الطبيب الذي يحلل عينات الأنسجة نسيج السليلة تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت سرطانية أم لا.