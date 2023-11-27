أعراض تستوجب مراجعة طبيب النساء.. ما هي؟

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تهمل نساء صحتهن التناسلية، ما قد يؤدي إلى خطر على صحتهن العامة في بعض الأحيان.وأوردت م تايمز أوف إنديا:4 أعراض على المرأة الحذر منها.- اختلال الدورة الشهرية: عند الاضطراب المفاجئ أو النزيف الحاد أو الانقطاع المطول للدورة الشهرية، يجب زيارة طبيب النساء لتحديد سبب المشكلة، التي يمكن أن تكون بسبب اختلالات هرمونية، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو مشاكل في الجهاز التناسلي.- ألم الحوض: تفرض آلام الحوض لفترة طويلة زيارة الطبيب، إذ قد تعني أثناء الدورة الشهرية إلى مشاكل مثل التهاب بطانة الرحم، أو التهاب الحوض، أو الأورام الليفية، أو كيسات المبيض، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة لعلاجها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.- إفرازات مهبلية: الإفرازات المهبلية طبيعية لكن يجب زيارة الطبيب عند تغير لونها، أو رائحتها، لأنها قد تعني الإصابة بعدوى مثل عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي أو حتى الأمراض المنقولة جنسياً. ويجب استشارة الطبيب لمنع تفاقمها.مشاكل المسالك البولية: الشعور بحكة أو حرقان حول مجرى البول، يفرض زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض التي تتراوح بين العدوى البسيطة التي تعالج بالمضادات الحيوية، والمرض المنقول جنسياً الذي قد يحتاج إلى العناية المركزة.