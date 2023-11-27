Advertisement

صحة

أعراض تستوجب مراجعة طبيب النساء.. ما هي؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1134845-638366848653806283.jpg
Doc-P-1134845-638366848653806283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تهمل نساء صحتهن التناسلية، ما قد يؤدي إلى خطر على صحتهن العامة في بعض الأحيان.

وأوردت م تايمز أوف إنديا:4 أعراض على المرأة الحذر منها.  

- اختلال الدورة الشهرية: عند الاضطراب المفاجئ أو النزيف الحاد أو الانقطاع المطول للدورة الشهرية، يجب زيارة طبيب النساء لتحديد سبب المشكلة، التي يمكن أن تكون بسبب اختلالات هرمونية، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو مشاكل في الجهاز التناسلي. 
Advertisement

- ألم الحوض:  تفرض آلام الحوض لفترة طويلة زيارة الطبيب، إذ قد تعني أثناء الدورة الشهرية إلى مشاكل مثل التهاب بطانة الرحم، أو التهاب الحوض، أو الأورام الليفية، أو كيسات المبيض، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة لعلاجها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.

- إفرازات مهبلية: الإفرازات المهبلية طبيعية لكن يجب زيارة الطبيب عند تغير لونها، أو رائحتها،  لأنها قد تعني الإصابة بعدوى مثل عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي أو حتى الأمراض المنقولة جنسياً. ويجب استشارة الطبيب لمنع تفاقمها.

مشاكل المسالك البولية: الشعور بحكة أو حرقان حول مجرى البول، يفرض زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض التي تتراوح بين العدوى البسيطة التي تعالج بالمضادات الحيوية، والمرض المنقول جنسياً الذي قد يحتاج إلى العناية المركزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:20 | 2023-11-27
02:49 | 2023-11-27
00:29 | 2023-11-27
23:38 | 2023-11-26
23:00 | 2023-11-26
16:00 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24