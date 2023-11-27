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صحة

اكتشاف علاج جديد لمرض الفطريات

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:00
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كشفت تجربة حديثة لعلاج مرض المايستوما أو ما يُعرف بالورم الفطري، عن نتائج واعدة وفعالة في علاج هذا المرض المنتشر بالعديد من بلدان أفريقيا وآسيا والأمريكتين.
ونقلت وكالة أنباء السودان، والغارديان أن التجارب  أظهرت أن عقار فوسرافوكونازول (Fosravuconazole) ذو قدرة علاجية آمنة وأكثر فعالية، بحسب التجارب والدراسات التي أجرتها مبادرة أدوية الأمراض المهملة (DNDi) ومقرها في جنيف بالتنسيق مع مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم وشركة إيساي اليابانية للأدوية.
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ووفقا للغارديان فإن الورم الفطري هو عدوى مزمنة تسببها بعض أنواع البكتيريا والفطريات، وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية التي تضم 20 مرضا استوائيا مهملا. ولا توجد أرقام دقيقة عن العدد العالمي للحالات، لكن السودان والمكسيك يسجلان أكبر عدد.
وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية من قبل مبادرة الأدوية للأمراض المهملة في المؤتمر الأوروبي الـ13 للطب المداري والصحة الدولية "إكتميه" (ECTMIH) الذي انعقد في مدينة أوتريخت بهولندا في 20-23 من تشرين الثاني الجاري.


المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - العربية - وكالات

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