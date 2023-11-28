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صحة

علاج جديد "ثوري" لمرضين خطيرين بـ"تفل القهوة"!

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:13
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أظهرت دراسة حديثة أن "تفل القهوة" يمكن استخدامه في علاج جديد لمرض ألزهايمر وباركنسون.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية، فإن صيغة حمض الكافيين حققت نتائج واعدة في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.
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ويأمل الباحثون أن يتم استخدام العلاج لمساعدة الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف بما يمنع تطوره لمراحل أكثر صعوبة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيوتيش كومار، من جامعة تكساس: "أيا من العلاجات الحالية لا يعالج المرض؛ بل تساعد فقط في إدارة الأعراض، هدفنا هو إيجاد علاج".


وتم استخلاص المادة من خلال تسخين تفل القهوة عند درجة حرارة 200 مئوية لمدة 4 ساعات، وذلك لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين.
ووجد الباحثون أن المادة ساعدت في إزالة الجذور الحرة، وهي جزيئات في الجسم مرتبطة بمجموعة من الحالات، بما في ذلك مرض باركنسون، ومنعها من التسبب في أضرار.
وقال الباحثون إنها منعت أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض ألزهايمر دون آثار جانبية كبيرة.
ولا يوجد حاليا علاج لمرض الخرف، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليا.
كما لا يوجد علاج لمرض باركنسون، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فإن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي والأدوية وجراحة الدماغ في بعض الحالات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدمه. 
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