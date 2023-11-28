العلامات الهامة لنمو وصحة للطفل على عمر السنة.. إليكم أبرزها





ويتحرك الرضيع باستمرار، ولا شيء يجعله أكثر سعادة من إسقاط ملعقة من على كرسي الطعام المرتفع مراراً وتكراراً، إذ تصبح كلمة "لا" هي الكلمة المسيطرة على الوضع.

Advertisement

ما الذي يمكنك توقعه؟



من سن 10 إلى 12 شهراً، من المرجح أن تلاحظ على طفلك ما يلي:



تحسّن المهارات الحركية: معظم الأطفال في هذا السن يمكنهم الجلوس من دون مساعدة من أحد، ويسحبون أنفسهم إلى وضع الوقوف. كما أن الزحف والحبو والمشي مع التشبّث بأثاث المنزل سيؤدي في النهاية إلى سير الأطفال بمفردهم. وفي عمر 12 شهراً، قد يخطو العديد من الأطفال خطواتهم الأولى من دون دعم. تشمل مراحل النمو الرئيسية للأطفال حديثي الولادة من سن 10 إلى 12 شهراً، الحَبو وتحسُّن التناسق بين اليد والعين.ويتحرك الرضيع باستمرار، ولا شيء يجعله أكثر سعادة من إسقاط ملعقة من على كرسي الطعام المرتفع مراراً وتكراراً، إذ تصبح كلمة "لا" هي الكلمة المسيطرة على الوضع.ما الذي يمكنك توقعه؟تحسّن المهارات الحركية: معظم الأطفال في هذا السن يمكنهم الجلوس من دون مساعدة من أحد، ويسحبون أنفسهم إلى وضع الوقوف. كما أن الزحف والحبو والمشي مع التشبّث بأثاث المنزل سيؤدي في النهاية إلى سير الأطفال بمفردهم. وفي عمر 12 شهراً، قد يخطو العديد من الأطفال خطواتهم الأولى من دون دعم.

تنسيق أفضل لحركة اليد مع العين: بإمكان معظم الأطفال في هذا السن إطعام أنفسهم بقطع صغيرة رقيقة من الأطعمة، حيث يمكنهم مسك الطعام بين الإبهام والسبابة، وقد يكون بإمكانهم استخدام الملعقة، وقد يستمتع الطفل بطرق المكعبات مع بعضها، ويضع الأغراض في حاويات ثم يخرجها.

تطور اللغة: يستجيب معظم الأطفال في ذلك العمر إلى الطلبات الشفهية البسيطة، وقد يكتسب الطفل مهارة التعرف على الإيماءات مثل هز الرأس للتعبير عن الرفض أو التلويح بيديه بأنه مغادر، كما يتوقع أن تصدر عن غمغمة الطفل نبرة صوت جديدة وتتطور كلماته مثل قول "بابا" و"ماما".

المهارات المعرفية الجديدة: من المرجح أن يتحسن فهم الطفل لوجود الأشياء حتى عندما تكون مخفية. ويُعرَف ذلك باسم مهارة فهم وجود الأشياء. ويمكن للأطفال في هذا العمر العثور بسهولة على الأشياء المخفية، ورغم أن طفلك قد يبكي عندما تغادر الغرفة، فمن المرجح أن يبدأ في إدراك أنك ما زلت موجوداً حتى عندما تكون بعيداً عن الأنظار.

تعزيز نمو الرضيع



بالنسبة لمعظم الأطفال الرُّضَّع في هذا العمر، يتزايد فضولهم، ويمكن لطفلك التحرك بشكل أسرع من ذي قبل، كما يمكن أن تساعد البيئة الممتعة والآمنة الأطفال الرُّضَّع في هذا العمر على مواصلة التعلم.



وفّر له بيئة آمنة للاستكشاف: انقل أي شيء قد يكون ساماً، أو يسبب خطر الاختناق، أو ينكسر إلى أجزاء صغيرة بعيداً عن متناول طفلك. واحرص على تغطية المقابس الكهربائية واستخدام بوابات السلالم وكذلك يمكن أن يساعد تركيب بوابات بين الغرف على إبقاء طفلك سريع الحركة في أماكن آمنة. احرص على تركيب أقفال حماية الأطفال على الأبواب والخزانات.

احتضن طفلك واقرأ له قصة: خصص وقتاً للقراءة كل يوم ولو لدقائق قليلة، ففي هذا العمر، قد يحب طفلك الكتب التي بها صور أشكال أو رسومات أو أنشطة.

استمر في الحديث معه: تحدَّث إلى طفلك متى استطعت وامنحه فرصة للرد، فالحديث طريقة البالغين، وليس حديث الأطفال، يعلم طفلك تقليد الكلمات بشكل صحيح.

ضع حدوداً: لا يفهم طفلك الشيء الصواب من الخطأ، لذا، امدح طفلك عندما يتخذ خيارات جيدة. ووجّهه بعيداً عن المواقف الخطيرة.

علامات تنذر بوجود مشكلة ما:

لا يزحف أو يسحب باستمرار جانباً واحداً من الجسم أثناء الزحف.

لا يستطيع الوقوف مع المساعدة.

لا يستخدم الإيماءات مثل التلويح أو هز الرأس.

لا يثرثر أو يحاول نطق كلمات مثل "ماما" أو "بابا".

لا يبحث عن الأغراض التي أُخفيت أمام عينيه.

لا يشير إلى الأغراض أو الصور.