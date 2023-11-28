التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئة من الأطفال

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أعلنت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال المراهقين إن التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري للأطفال الذين يعانون أمراضا مزمنة، نظرا لأن الإنفلونزا قد تتخذ مسارا شديدا لديهم وتؤدي إلى مضاعفات تشكل خطرا على الحياة.وأوضحت الرابطة أن التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري للأطفال، الذين يعانون الربو وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والكلي والتصلب المتعدد.وأضافت الرابطة أن هذا الأمر يسري أيضا على الأطفال الذين يعانون السِمنة المفرطة أو ضعف المناعة، على سبيل المثال بسبب تناول أدوية مثبطة للمناعة كالأدوية التي تحتوي على جرعة عالية من الكورتيزون.وأردفت الرابطة أنه من الأفضل تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا حتى منتصف كانون الأول، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال تلقي التطعيم بدءا من عمر 6 شهور.وبالنسبة للكثير من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة قد يكون من المفيد تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أيضا.