6 فوائد صحية مبهرة للكزبرة!

يتميز نبات الكزبرة، وهو عشبة تستخدم منذ أكثر من 2000 عام قبل الميلاد، بفوائد صحية عديدة، حيث تحتوي الكزبرة على زيت طيار، من أهم مركباته اللينالول والبورنيول وباراسايمن والكافور والجيرانيول والفاباينين.

Advertisement



كما تحتوي الكزبرة على زيوت دهنية بالإضافة إلى فلافونيدات وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وحديد وفيتامين C، وتشمل بعض الأحماض، الموجودة في الكزبرة، حمض اللينولييك وحمض الأوليك وحمض البالمتيك وحمضا دهنيا وحمض الأسكوربيك وهي أحماض فعالة للغاية في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "WIO News"، فإن الفوائد الصحية للكزبرة المثيرة للإعجاب، كما يلي:





1. تحسين صحة القلب

تساعد الكزبرة الجسم على طرد الصوديوم والماء الزائد، مما يخفض ضغط الدم. لذلك، فهو يحمي القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

2. تعزيز وظائف المخ

تساعد خصائص الكزبرة المضادة للالتهابات في تقليل التهاب الدماغ، وتُحسن الذاكرة، وتقلل من أعراض القلق.

3. علاج فقر الدم

تحتوي الكزبرة على كمية عالية من الحديد، وهو أمر ضروري لعلاج فقر الدم.





4. تقوية العظام والمفاصل

تحتوي أوراق الكزبرة على كمية جيدة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. كما أن خصائص الكزبرة المضادة للالتهابات تحمي من الإصابة بالتهاب المفاصل.

5. علاج للبشرة

لأنه مصدر قوي للحديد وفيتامين E وفيتامين A، الذين يحاربون الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد، فإنه يمكن اعتبار الكزبرة علاجًا للبشرة الدهنية نظراً لقدرتها على امتصاص الدهون.



6. تعزيز عملية الهضم

يعمل الزيت المستخرج من بذور الكزبرة على تسريع عملية الهضم الصحي ويقلل من أعراض الجهاز الهضمي المزعجة مثل الانتفاخ.



