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صحة
دراسة تُحذّر: زيادة الوزن تُعرّضكم لمرض قاتل ما هو؟
Lebanon 24
29-11-2023
|
10:00
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أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان حتى لو كنت لائقاً بدنياً.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن المعدل الطبيعي بنسبة 15 بالمئة أو أكثر يواجهون احتمالاً أكبر بنسبة 50 بالمئة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمعدة والمرارة.
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وقال الباحثون إن الدهون الزائدة تفرز هرمونات ومواد كيميائية تؤثر على عملية الالتهاب والنمو الخلوي في الجسم، مما يزيد من خطر التحول السرطاني.
وأضافوا أن اللياقة البدنية لا تكفي للحماية من هذا الخطر، وأن الحفاظ على وزن صحي هو العامل الأهم.
وقال الباحثون إن الدراسة تؤكد على أهمية مكافحة السمنة والوقاية من السرطان. (سكاي نيوز)
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