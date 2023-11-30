أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار أهم الوجبات، فهي الوجبة الأولى في اليوم بعد فترة نوم تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، ولذا يجب أن تكون صحية لأنها تساعد على استعادة حيوية الجسم ونشاطه طوال اليوم، ومصدر للطاقة، ويجب أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن.

وهناك أطعمة يجب تجنب تناولها في وجبة الإفطار، منها:

- الحبوب السكرية أي الكورن فليكس

تتسبب في زيادة نسبة السكر بالدم، وهذا الأمر يجعلك غير متزن طوال اليوم، والحل استبدالها بالحبوب الكاملة قليلة السكريات.

-الخبز الأبيض

يصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى الألياف والمواد المغذية الموجودة في الحبوب الكاملة، ولذا عليك اختيار خبز الحبوب الكاملة للحصول علي فوائد العديدة من الألياف إلي إمداد الجسم بالطاقة.

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-اللحوم المصنعة

السوسيس واللانشون تعتبر من اللحوم المصنعة، وتحتوي علي نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والصوديوم، ولذا يمكنك إستبدالها بالبيض أو الأجبان.

- المعجنات

غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية.

-العصائر غير الطازجة

تفتقر هذه العصائر إلى الألياف وتحتوي على سكريات عالية، ولذا يمكنك صنعها في المنزل طبيعيا.