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صحة

الجزر أفضل طعام للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. اعرف الأسباب

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:15
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هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة برائحة الفم الكريهة، وهذا الأمر يتسبب في إحراج الشخص المصاب به.

 

الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من رائحة الفم:

 

وبحسب دراسة  نشرت فى مجلة العلوم الطبيعية والبيولوجيا، هناك أكثر من 50% من السكان يعانون من رائحة الفم الكريهة، وتعد مركبات الكبريت التي تنتجها البكتيريا التي تسكن الفم هي سبب رائحة الفم الكريهة. وأضاف التقرير، أن قلة اللعاب في الفم بسبب سوء التغذية تعد من أسباب رائحة الفم الكريهة، وأيضا عدم نظام الفم،  وبقايا الطعام، وأمراض اللثة، والتهاب الحلق.

 

 وأشار التقرير إلى أن رائحة الفم الكريهة، قد تكون بسبب تناول بعض الأطعمة  مثل الثوم والبصل، ولذا يسعي البعض لغسيل الأسنان جيدا أو مضغ اللبان أو تناول النعناع للتخلص من هذا الأمر، ولكن هناك حيلة تساهم بشكل كبير في التخلص منها وهي الجزر. وأوضح التقرير أن  الجزر من الأطعمة التي تساعد علي إنتاج اللعاب في الفم، وتناوله يخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

 

كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ولذا تناوله يساهم بشكل كبير في تنظيم الجهاز الهضمي كما يعمل على الوقاية من رائحة الفم الكريهة التي تصدر نتيجة لوجود مشكلة في المعدة.

 

ويعتبر الجزر أيضا بمثابة فرشاة أسنان طبيعية لأنه غني بالألياف فيعمل على التخلص من الجير على الأسنان، ويحسن صحة اللثة لأنه غني بفيتامين ا وك وعنصر البروتين، وجميعها عناصر مهمة لتحسين صحة اللثة، كما أن الجزر يقوي الأسنان لأنه يحتوي على الكالسيوم والفسفور هذان العنصران المسئولان عن تقوية الأسنان.

 

أبرز النصائح الأخرى التي تساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، ومنها:

 -تناول الزبادي يساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه غني بالبروبيوتيك الذي يتغلب علي البكتيريا ذات الرائحة السيئة.

 -تناول فواكه مثل التوت والبرتقال والبطيخ غنية بفيتامين C، وهو مفيد في السيطرة على البكتيريا.

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