هل تعتبر لصقة الظهر لتخفيف الألم فعالة؟

لاصقة تسكين آلام الجسم التي يتم استخدامها على الظهر والرقبة وأماكن متفرقة من الجسم، تحتوى في الغالب على مخدر موضعى بنسبة لا تتخطى الـ5 %، وتعمل على تهدئة آلام الظهر، وتسكين ألم المفاصل، ولها الكثير من الاستخدامات الطبية، فهى تقليل الشعور بالألم في أولئك اللذين يعانون من اعتلال السكر العصبى، فضلا عن التهابات المفاصل المتفرقة، والام الظهر المزمنة السفلية .

وينصح بضرورة الاهتمام بالمنطقة التي يجب وضع اللاصقة عليها، بضرورة غسيل اليدين جيدا وعدم وضع اللاصقة واليد غير نظيفة، قم بتقليل حجم اللاصقة من خلال قصها إذا كانت منطقة الألم بسيطة وصغيرة، اية التهابات جلدية أو حكة شديدة قد تحدث من اللاصقة يجب نزعها على الفور وعدم تركها على الجلد، الاهتمام بعدم وضعها على أماكن بها حبوب أو بثور أو تحسس أو التهابات أو جروح، أو حتى خشونة شديدة وأو تشققات، ولا تجلس بها في مكان دافئ، أو لا تعرضها لمصدر حرارة كالوسادة الحرارية على سبيل المثال.

وللاصقة أضرار وآثار جانبية دون شك، منها الحكة والتهيج في الجلد، مع الاحمرار والتورمات المحتملة، والشعور بالدوار والدوخة في بعض الحالات، مع الضعف العام في بعض الحالات أيضا، والم الرأس، وأكد التقرير على بعض الأضرار الأخرى التي تختلف من حالة لأخرى، منها الكدمات والرغبة في التقيؤ عند البعض، مع الإحساس بالحرقة الشديدة في مكان اللاصقة.