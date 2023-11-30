دراسة جديدة: لهذا السبب مرضى التوحد يعيشون أقل من الأصحاء

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كشفت دراسة حديثة، أن المصابين بالتوحد ينخفض متوسط أعمارهم المتوقع عن نظرائهم الأصحاء،الدراسة أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة ذا لانسيت ريجونال هيلث، وكتب عنها موقع "يورك أليرت" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.واعتبروا أن هذا الأمر لا يعود لإصابتهم بالاضطراب فقط؛ بل لأنهم يعانون من عدم المساواة الصحية، ولا يتلقون المساعدة والدعم اللازمين.واستخدم الفريق البحثي البينات الصحية المتوفرة عن المرضى الذين شُخّصوا بالتوحد منذ 1989 وحتى 2019. وشملت الدراسة 17 ألف شخص شُخصوا بالتوحد دون صعوبات في التعلم، وما يزيد على 6 آلاف مريض مصابون بالتوحد المصحوب بصعوبات التعلم. بعد ذلك قورن المرضى بأشخاص أصحاء من الجنس والعمر نفسه.ووجد الباحثون أن الرجال المصابين بالتوحد دون صعوبات تعلّم يعيشون بالمتوسط ما يقارب من 74.6 عاماً، بينما تعيش النساء المصابات بالتوحد غير المصحوب بصعوبات التعلم ما يقارب من 76.8 عاما. في المقابل فإن متوسط عمر الرجال المصابين بالتوحد والمصحوب بصعوبات التعلم ما معدله 71.7 عاما، بينما تعيش النساء من الفئة نفسها ما معدله 69.6 عاماً.وقورنت هذه النتائج بالأعمار المتوقعة للرجال والنساء الأصحاء الذين يعيشون في المملكة المتحدة، حيث إن العمر المتوقع للرجال الأصحاء يقرب من 80 عاما، بينما تعيش النساء بالمتوسط 83 عاما.