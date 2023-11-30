18
o
بيروت
18
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة: لهذا السبب مرضى التوحد يعيشون أقل من الأصحاء
Lebanon 24
30-11-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة، أن المصابين بالتوحد ينخفض متوسط أعمارهم المتوقع عن نظرائهم الأصحاء،
الدراسة أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة ذا لانسيت ريجونال هيلث، وكتب عنها موقع "يورك أليرت" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
Advertisement
واعتبروا أن هذا الأمر لا يعود لإصابتهم بالاضطراب فقط؛ بل لأنهم يعانون من عدم المساواة الصحية، ولا يتلقون المساعدة والدعم اللازمين.
واستخدم الفريق البحثي البينات الصحية المتوفرة عن المرضى الذين شُخّصوا بالتوحد منذ 1989 وحتى 2019. وشملت الدراسة 17 ألف شخص شُخصوا بالتوحد دون صعوبات في التعلم، وما يزيد على 6 آلاف مريض مصابون بالتوحد المصحوب بصعوبات التعلم. بعد ذلك قورن المرضى بأشخاص أصحاء من الجنس والعمر نفسه.
ووجد الباحثون أن الرجال المصابين بالتوحد دون صعوبات تعلّم يعيشون بالمتوسط ما يقارب من 74.6 عاماً، بينما تعيش النساء المصابات بالتوحد غير المصحوب بصعوبات التعلم ما يقارب من 76.8 عاما. في المقابل فإن متوسط عمر الرجال المصابين بالتوحد والمصحوب بصعوبات التعلم ما معدله 71.7 عاما، بينما تعيش النساء من الفئة نفسها ما معدله 69.6 عاماً.
وقورنت هذه النتائج بالأعمار المتوقعة للرجال والنساء الأصحاء الذين يعيشون في المملكة المتحدة، حيث إن العمر المتوقع للرجال الأصحاء يقرب من 80 عاما، بينما تعيش النساء بالمتوسط 83 عاما.
المصدر: bbc - صنداي تايمز - الجزيرة
صحة
متفرقات
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
17:00 | 2023-11-29
29/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
15:02 | 2023-11-29
29/11/2023 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن مصرف لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن مصرف لبنان.. هذه تفاصيله
13:53 | 2023-11-29
29/11/2023 01:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ إقتراح أميركي لتهجير أهالي غزة إلى 4 دول!
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ إقتراح أميركي لتهجير أهالي غزة إلى 4 دول!
14:00 | 2023-11-29
29/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة
Lebanon 24
بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة
05:45 | 2023-11-30
30/11/2023 05:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-11-30
خطر في الدماغ يسببه الكافيين.. ما هو؟
10:00 | 2023-11-30
كثرة الجلوس قد تزيد خطر الإصابة بالأورام عند النساء
08:34 | 2023-11-30
بؤرة لفيروس "إنفلونزا الطيور"... أين تقع؟
04:50 | 2023-11-30
هل تسبب مستحضرات العناية بالشعر الإصابة بالمرض؟
04:00 | 2023-11-30
هل تعتبر لصقة الظهر لتخفيف الألم فعالة؟
02:15 | 2023-11-30
الجزر أفضل طعام للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. اعرف الأسباب
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
30/11/2023 19:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
30/11/2023 19:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
30/11/2023 19:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24