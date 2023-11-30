لشعر جميل... هل المكملات الغذائية هي الحل؟

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تعالج مكملات الشعر، التي غالباً ما تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن، المشكلات الأساسية لتساقط الشعر، مما يوفر للجسم اللبنات الأساسية اللازمة لشعر صحي.وفي الوقت الذي تقوم فيه العلاجات العشبية التقليدية والتقنيات المتطورة بالمساعدة في تعزيز نمو الشعر، نجد أن هناك عدداً مهماً من المكملات الغذائية التي تَعِدنا بمجموعة من الفوائد، من منع تساقط الشعر إلى تقوية بصيلاته.وقالت الدكتورة سيما أوبروي لال، استشارية الأمراض الجلدية، في مستشفى سي كي بيرلا، في غروغرام في الهند، إن مكملات الشعر، التي غالباً ما تكون غنية بالفيتامينات والمعادن، تعالج المشكلات الأساسية لتساقط الشعر، وتوفر للجسم اللبنات الأساسية اللازمة لشعر صحي.وفيما يلي المكملات الأربعة الرئيسية لمعالجة تساقط الشعر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:- البيوتين: المعروف أيضاً باسم فيتامين B7، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دوراً حاسماً في وظائف الجسم المختلفة، إذ يساعد في العديد من عمليات التمثيل الغذائي والتفاعلات الأنزيمية، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجلد والأظافر والشعر. وتنبع العلاقة بين البيوتين ونمو الشعر من دوره في إنتاج الكيراتين، وهو بروتين يشكل أساس الشعر والجلد والأظافر، ومن المصادر الجيدة للبيوتين المكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وصفار البيض.أحماض أوميغا 3 الدهنية: أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون متعددة غير مشبعة تساعد على تحسين صحة القلب والوظيفة الإدراكية وحيوية الشعر وللأحماض الثلاثية خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تعزيز فروة الرأس الصحية، مع قدرتها على الحد من الالتهاب، وقد تخلق بيئة مواتية لنمو الشعر.ويمكن أيضاً الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية عن طريق تناول بذور الكتان والجوز، وكذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين.- الحديد: تقول الدكتورة لال إن الحديد يرتبط عادة بدوره في حمل الأكسجين عبر مجرى الدم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الهيموغلوبين الذي هو بروتين يؤكسج الدم، مما يضمن حصول كل خلية، بما فيها الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، على الأكسجين الذي تحتاجه.وأوضحت الدكتورة لال أنه عندما يفتقر الجسم إلى الحديد الكافي، يمكن أن تحدث حالة تعرف باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما يعيق الأداء الطبيعي لبصيلات الشعر، ويؤدي إلى اضطراب في دورة نمو الشعر.ويفيد إدراج الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي لأولئك الذين يعانون من ترقق الشعر أو تساقطه، ومن هذه الأطعمة، اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والعدس والسبانخ.- فيتامين د 3: فيتامين د 3 شكل من أشكال فيتامين (د) يلعب دوراً مهماً في تنظيم دورات نمو الشعر، وتعزيز صحة بصيلات الشعر، ويحمل خصائص مضادة للالتهابات، ويحمل قدرات مناعية تساعد في تقليل تساقط الشعر الناجم عن الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية، وأفضل مصدر لهذا الفيتامين هو ضوء الشمس، وقد اقترحت الدكتورة لال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د 3 بشكل طبيعي، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والماكريل) وصفار البيض والكبد.