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صحة
التمارين المنتظمة.. علاج بديل لاكتئاب ما بعد الولادة
Lebanon 24
02-12-2023
|
04:17
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قال فريق باحثين في التربية البدنية في جامعة الصين، إن التمارين الرياضية المعتدلة والمنتظمة يمكن أن تخفف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض النساء، وتقلل الحاجة إلى أدوية.
وحلل الباحثون 26 دراسة سابقة لمعرفة المزيد عن تأثير التمارين الرياضية على مصابات باكتئاب ما بعد الولادة.
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ونُشرت النتائج في دورية "بلوس وان" الطبية، وتوصلت إلى أن الركض، والمشي، والسباحة أظهرت جميعها تأثيرات إيجابية في تخفيف أعراض الاكتئاب.
وتزيد هذه الرياضات الـ 3، معدلات التنفس، وضربات القلب، وتدفق الدم، وتزيد خاصةً مستويات الناقلات العصبية في الدماغ.
ووجد الباحثون أيضاً أن ممارسة التمارين الرياضية في مجموعات تقلل الأعراض بشكل أفضل من المنفردة.
وأخيراً، وجد الباحثون أن النظام الأكثر فائدة هو ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل بما يتراوح بين 35 و45 دقيقة، بين 3 و 4 مرات في الأسبوع.
واكتئاب ما بعد الولادة اضطراب مزاجي، وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن ما بين 50% و 75% من النساء يعانين من درجة من أحد أعراضه، وأن 10% إلى 15% يعانين من أعراض خطيرة بما يكفي لتشخيصها.
ويشمل اكتئاب ما بعد الولادة أيضاً، القلق، واضطرابات النوم، وتقلبات المزاج الشديدة.
وطوّر العلماء علاجات لتقليل الأعراض، ولكن لمعظمها آثار جانبية سلبية. وتعتبر الرياضة من العلاجات البديلة التي كشفت هذه الدراسة فاعليتها.
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