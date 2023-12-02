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صحة

تناول هذا الغذاء يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء.. ماهو؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 23:00
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كشفت دراسة جديدة أن زيادة كمية حمض الفوليك من خلال النظام الغذائي، أو تناول المكملات الغذائية، يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتقول الدراسة التي أعداها باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن: "ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 7% لكل 260 ميكروغراماً من حمض الفوليك".
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وتعد هذه الدراسة الأكبر من نوعها، حيث حلل الباحثون بيانات أكثر من 70 ألف شخص، لتحديد المتغيرات الجينية التي قد تعدل كيفية تأثير حمض الفوليك الغذائي (فيتامين ب 9)، ومكملات حمض الفوليك، على مخاطر سرطان القولون والمستقيم.

وأظهرت النتائج التي نشرتها "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أن الذين يستهلكون مستويات أعلى من حمض الفوليك الغذائي، انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7% لكل 260 ميكروغراماً من حمض الفوليك الغذائي.

وتعادل هذه الكمية 65% من الكمية الموصى بها يومياً للشخص البالغ، وهي 400 ميكروغرام.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة تناول حمض الفوليك، الذي يمكن العثور عليه في الخضروات الورقية، مثل السبانخ والملفوف والقرنبيط، يساعد في تقليل خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.

كما يوجد حمض الفوليك، أو فيتامين ب 9، في بذور عباد الشمس، والحبوب الكاملة، والبقول كالحمص والعدس والفاصوليا، والفواكه، وخاصة الحمضيات مثل البرتقال. ويتوفر أيضاً كمكمل غذائي.

ويعتبر حمض الفوليك ضرورياً لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتوصى الحوامل بتناول مكمل حمض الفوليك قبل الحمل أو فور العلم بحدوثه.

المصدر: رصد "لبنان 24"

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