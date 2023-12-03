لماذا تعدُّ مكملات فيتامين "ب 12" مُهمّة؟.. إليكم الإجابة

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ووجدت الدراسة، التي أجراها الدكتور دونغتشينغ وانغ في جامعة جورج ماسون، أن الحوامل اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب-12، عن طريق الفم قبل الولادة شهدن فوائد قصيرة المدى بالنسبة لمستوى الفيتامين في حليب الثدي.أما من تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب-12 أثناء الرضاعة، فقد شهدن هذه الفوائد لفترة أطول من الزمن.وبحسب "ساينس دايلي"، اعتمدت دراسة وانغ على بيانات تجربة أجريت في تنزانيا، وقد وجدت أيضاً أن تأثير مكملات فيتامين ب-12 قبل الولادة يتضاءل عند استخدامها مع مكملات ما بعد الولادة.وقال وانغ: "إن فهم آثار مكملات فيتامين ب-12 قبل الولادة وبعدها على مستوى الفيتامين في حليب الرضاعة الثدي أمر بالغ الأهمية لتصميم تدخلات غذائية فعالة لحماية الأمهات والرضع من نقص الفيتامين".كذلك، فقد الدراسة إلى أن "النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد أهمية فيتامينات ما قبل الولادة لتحقيق فوائد قصيرة المدى في حليب الثدي، وفيتامينات ما بعد الولادة لتحقيق تأثيرات أكثر استدامة على كفاية فيتامين ب-12 في حليب الأم"، وأضافت: "كل من المكملات الغذائية قبل الولادة وبعدها تدعم النمو والتطور الصحي لدى الطفل".ويوجد فيتامين ب-12 في المنتجات الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك والحليب، ويتم اللجوء إلى المكملات في حالة عدم توفر التغذية الصحية.