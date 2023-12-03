لماذا تعدُّ مكملات فيتامين "ب 12" مُهمّة؟.. إليكم الإجابة

23
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
-2
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا تعدُّ مكملات فيتامين "ب 12" مُهمّة؟.. إليكم الإجابة
Lebanon 24
03-12-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت دراسة حديثة الضوء على أهمية تناول الأم مكملات فيتامين "ب-12" أثناء الحمل، وخلال فترة الرضاعة الطبيعية، وهو الفيتامين الذي يساعد دماغ وجسم الطفل على النمو.
ووجدت الدراسة، التي أجراها الدكتور دونغتشينغ وانغ في جامعة جورج ماسون، أن الحوامل اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب-12، عن طريق الفم قبل الولادة شهدن فوائد قصيرة المدى بالنسبة لمستوى الفيتامين في حليب الثدي.
Advertisement
أما من تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب-12 أثناء الرضاعة، فقد شهدن هذه الفوائد لفترة أطول من الزمن.
وبحسب "ساينس دايلي"، اعتمدت دراسة وانغ على بيانات تجربة أجريت في تنزانيا، وقد وجدت أيضاً أن تأثير مكملات فيتامين ب-12 قبل الولادة يتضاءل عند استخدامها مع مكملات ما بعد الولادة.
وقال وانغ: "إن فهم آثار مكملات فيتامين ب-12 قبل الولادة وبعدها على مستوى الفيتامين في حليب الرضاعة الثدي أمر بالغ الأهمية لتصميم تدخلات غذائية فعالة لحماية الأمهات والرضع من نقص الفيتامين".
كذلك، فقد الدراسة إلى أن "النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد أهمية فيتامينات ما قبل الولادة لتحقيق فوائد قصيرة المدى في حليب الثدي، وفيتامينات ما بعد الولادة لتحقيق تأثيرات أكثر استدامة على كفاية فيتامين ب-12 في حليب الأم"، وأضافت: "كل من المكملات الغذائية قبل الولادة وبعدها تدعم النمو والتطور الصحي لدى الطفل".
ويوجد فيتامين ب-12 في المنتجات الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك والحليب، ويتم اللجوء إلى المكملات في حالة عدم توفر التغذية الصحية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
12:00 | 2023-12-02
02/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
14:22 | 2023-12-02
02/12/2023 02:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
12:56 | 2023-12-02
02/12/2023 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:00 | 2023-12-03
بكتيرية خطيرة تنتشر... ما هي "المفطورة الرئوية" وكيف تنتقل بين البشر؟
05:01 | 2023-12-03
دراسة مُفاجئة عمّا يسمعه الجنين في رحم الأم.. إكتشفوا ما قالته
23:00 | 2023-12-02
تناول هذا الغذاء يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء.. ماهو؟
10:02 | 2023-12-02
تحذير.. هذه المكملات تؤثر على خصوبة لاعبي كمال الأجسام
09:23 | 2023-12-02
تم سحبها بالكامل من أسواق هذه الدولة.. فاكهة تسبب عدوى السالمونيلا!
06:26 | 2023-12-02
تحذير لهؤلاء المرضى.. هذه الأدوية "خطيرة" لا تستخدموها!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
03/12/2023 16:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
03/12/2023 16:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
03/12/2023 16:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24