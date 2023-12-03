19
o
بيروت
19
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-6
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فائدة النظام النباتي للقلب.. هذا اما أكدته دراسة على التوائم
Lebanon 24
03-12-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أجريت على التوائم أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يحسن صحة القلب في غضون أسابيع.
ووجد البحث أن التوائم الذين تناولوا طعاماً نباتياً كانت لديهم مستويات أفضل من الكوليسترول والأنسولين بعد شهرين، مقارنة بالأشقاء الذين تناولوا نظاماً غذائياً يتضمن أكل اللحوم.
Advertisement
وبحسب "هيلث داي"، بينت التجربة أن التوائم النباتيين فقدوا وزناً أكبر من أشقائهم الذين يأكلون اللحوم.
وأجريت الدراسة في جامعة ستانفورد بمشاركة 22 زوجاً من التوائم المتماثلة، وكان كلا النظامين الغذائيين صحيين، ويحتويان على الكثير من الخضار والبقول والفواكه والحبوب الكاملة. مع الحد من السكريات والنشويات المكررة.
لكن النظام الغذائي النباتي كان يعتمد بالكامل على النباتات، ولا يحتوي على اللحوم أو المنتجات الحيوانية مثل البيض أو الحليب.
بينما اشتمل النظام الغذائي غير النباتي على لحوم الدجاج والأسماك والبيض والجبن ومنتجات الألبان، وغيرها من أطعمة المصادر الحيوانية.
وأظهرت النتائج انخفاض متوسط مستويات الكوليسترول الضار بشكل مطرد بالنسبة للنباتيين، وبقي على حاله تقريباً بالنسبة لمن اتبعوا نظام البروتين الحيواني.
وشهد النباتيون أيضاً انخفاضاً بنسبة 20% في مستويات الأنسولين أثناء الصيام، وفقدوا ما معدله 2 كغم من الوزن أكثر من آكلي اللحوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
05:34 | 2023-12-03
03/12/2023 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتكتّم على "سرّ كبير".. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يتكتّم على "سرّ كبير".. ما هو؟
02:15 | 2023-12-03
03/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
07:44 | 2023-12-03
03/12/2023 07:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:11 | 2023-12-03
ما النشاط البدني الذي يحمي من داء السكري؟
07:00 | 2023-12-03
بكتيرية خطيرة تنتشر... ما هي "المفطورة الرئوية" وكيف تنتقل بين البشر؟
05:01 | 2023-12-03
دراسة مُفاجئة عمّا يسمعه الجنين في رحم الأم.. إكتشفوا ما قالته
02:00 | 2023-12-03
لماذا تعدُّ مكملات فيتامين "ب 12" مُهمّة؟.. إليكم الإجابة
23:00 | 2023-12-02
تناول هذا الغذاء يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء.. ماهو؟
10:02 | 2023-12-02
تحذير.. هذه المكملات تؤثر على خصوبة لاعبي كمال الأجسام
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
03/12/2023 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
03/12/2023 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
03/12/2023 21:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24