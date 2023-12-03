فائدة النظام النباتي للقلب.. هذا اما أكدته دراسة على التوائم

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أظهرت دراسة حديثة أجريت على التوائم أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يحسن صحة القلب في غضون أسابيع.ووجد البحث أن التوائم الذين تناولوا طعاماً نباتياً كانت لديهم مستويات أفضل من الكوليسترول والأنسولين بعد شهرين، مقارنة بالأشقاء الذين تناولوا نظاماً غذائياً يتضمن أكل اللحوم.وبحسب "هيلث داي"، بينت التجربة أن التوائم النباتيين فقدوا وزناً أكبر من أشقائهم الذين يأكلون اللحوم.وأجريت الدراسة في جامعة ستانفورد بمشاركة 22 زوجاً من التوائم المتماثلة، وكان كلا النظامين الغذائيين صحيين، ويحتويان على الكثير من الخضار والبقول والفواكه والحبوب الكاملة. مع الحد من السكريات والنشويات المكررة.لكن النظام الغذائي النباتي كان يعتمد بالكامل على النباتات، ولا يحتوي على اللحوم أو المنتجات الحيوانية مثل البيض أو الحليب.بينما اشتمل النظام الغذائي غير النباتي على لحوم الدجاج والأسماك والبيض والجبن ومنتجات الألبان، وغيرها من أطعمة المصادر الحيوانية.وأظهرت النتائج انخفاض متوسط مستويات الكوليسترول الضار بشكل مطرد بالنسبة للنباتيين، وبقي على حاله تقريباً بالنسبة لمن اتبعوا نظام البروتين الحيواني.وشهد النباتيون أيضاً انخفاضاً بنسبة 20% في مستويات الأنسولين أثناء الصيام، وفقدوا ما معدله 2 كغم من الوزن أكثر من آكلي اللحوم.