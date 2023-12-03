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صحة
معدل زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على عوامل الوفاة مستقبلاً
Lebanon 24
03-12-2023
|
23:00
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تحققت دراسة جديدة في جامعة بنسلفانيا من ارتباط تغير الوزن أثناء الحمل بأسباب الوفاة، بعد مرور نحو 50 عاماً على الإنجاب.
ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وشمل التحليل بيانات أكثر من 40 ألف امرأة أنجبن بين عامي 1959 و1965.
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ووجدت الدكتورة ستيفاني هينكل وزملاؤها، أنه بالنسبة للسيدات اللاتي عانين من نقص الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل فوق التوصيات الصحية بارتفاع معدل الوفاة، لأسباب تتعلق بأمراض القلب والشرايين بما يقرب من الضعف.
أما السيدات ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، فقد ارتبطت زيادة الوزن فوق التوصيات الصحية أثناء الحمل بزيادة معدل الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض القلب، بمعدل 1.2 مرة.
وبالنسبة للسيدات اللاتي عانين من زيادة الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل أكثر من التوصيات الصحية بارتفاع خطر الوفاة المرتبطة بمرض السكري بمعدل 1.77 مرة.
ووجد البحث أن ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، واللاتي كان معدل زيادة وزن الحمل لديهن أقل من الموصى به، حيث ارتبط هذا التغير في الوزن لديهن بانخفاض معدل الوفاة المرتبطة بالسكري.
وقال فريق البحث: "تدعم النتائج الجديدة لهذه الدراسة أهمية تحقيق زيادة صحية في الوزن أثناء الحمل، ضمن التوصيات".
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