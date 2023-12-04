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صحة

رعشة اليد.. هل هي طبيعية؟ وما أسبابها؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 00:00
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قالت الدكتورة ناتاليا شيندريايفا أخصائية طب الأعصاب، يمكن أن "ترتعش اليدين بسبب التوتر العاطفي والإجهاد وكذلك في حالة وجود مشكلات في الغدة الدرقية".

 
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وتشير الطبيبة إلى أن "رعشة اليدين يمكن أن تكون رد فعل طبيعي للجسم، تزول بعد استرخاء الشخص أو أخذ قسط من الراحة. ولكن يمكن أن تشير رعشة اليدين إلى مشكلات صحية خطيرة".

 

وتقول: "السبب الآخر لرعشة اليدين هو وجود خلل في الأجزاء الاستراتيجية من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ. في مثل هذه الحالات، تكون الرعشة واضحة وواسعة النطاق ومميزة. ورعشة المخيخ غير قابلة للعلاج ولكن يجب معالجة المريض من قبل طبيب مختص باستخدام بالكلونازيبام أو البريميدون لتحسين حالته. كما قد تكون رعشة اليدين ناجمة عن مشكلات في الغدة الدرقية".

 

وتنصح الطبيبة في مثل هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي سيحدد حالة المريض بدقة ويصف العلاج.

 

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