24
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
-4
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يمكن أن يؤثر المزاج على لقاح الأنفلونزا؟
Lebanon 24
04-12-2023
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن هناك عدة عوامل تساعد على الاستفادة القصوى من لقاحات الأنفلونز الموسمية، ومنها أن يكون لدى المرء "تفاؤل ومزاج إيجابي" في اليوم الذي يحصل فيه على التطعيم.
Advertisement
وكشفت دراسة بريطانية، أن "الأشخاص الذين كانوا في مزاج إيجابي وقت حصولهم على لقاح الأنفلونزا، أنتجوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة لمساعدتهم على مكافحة المرض".
وتعد مستويات الأجسام المضادة مقياسًا شائعًا يستخدمه العلماء الذين يحاولون تحديد فعالية اللقاح، و"هذا بشكل عام يرتبط بالحماية"، كما تقول عالمة الأحياء المناعية في جامعة، ولاية أيوا، ماريان كوهوت.
وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة الفخرية في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الأميركية، جانيس كيكولت غلاسر، والتي ركزت أبحاثها على كيفية تأثير التوتر والاكتئاب على أجهزة المناعة والغدد الصماء: "النوم أمر بالغ الأهمية.. فعندما لا تنام جيدا، تضعف استجابتك المناعية".
وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت دراسات حديثة أن "النوم أقل من 6 ساعات في الليلة، يمكن أن يعيق استجابة الجهاز المناعي للقاحات المختلفة".
وفي إحدى التجارب، حاز متطوعون ناموا أربع ساعات فقط في الليلة على مدى ستة أيام، نصف الاستجابة للأجسام المضادة، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين سمح لهم أن يناموا بقدر ما يرغبون.
ولهذا السبب توصي كيكولت غلاسر بـ"الحصول على قسط كافٍ من النوم، خاصة في الليلة السابقة أو قبل ليلتين من الحصول على اللقاح، ثم الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد اللقاح".
من جانبه، أوضح عالم المناعة في جامعة ستانفورد، بالي بوليندران، أن الاستجابة الناجمة عن اللقاح "تتباين بشكل كبير بين الأفراد"، لافتا إلى أن "العمر يلعب دورا في ذلك، حيث يستجيب كبار السن عمومًا بشكل أقل فعالية من الشباب".
كما أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي مهم أيضا للحصول على فعالية قوية من اللقاحات، إذ أظهرت الأبحاث أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء تلعب دورًا حيويا في مدى استجابتنا للتطعيم. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
Lebanon 24
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
10:30 | 2023-12-03
03/12/2023 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
00:15 | 2023-12-04
04/12/2023 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
15:04 | 2023-12-03
03/12/2023 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
03:04 | 2023-12-04
04/12/2023 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
06:43 | 2023-12-04
04/12/2023 06:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:26 | 2023-12-04
المياه الفوارة خطيرة بهذه النكهات
04:00 | 2023-12-04
المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى
03:00 | 2023-12-04
سلوكيات يجب عليك معرفتها من أجل نمط حياة صحية
01:30 | 2023-12-04
جفاف العين يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية
00:00 | 2023-12-04
رعشة اليد.. هل هي طبيعية؟ وما أسبابها؟
23:00 | 2023-12-03
معدل زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على عوامل الوفاة مستقبلاً
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
04/12/2023 16:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
04/12/2023 16:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
04/12/2023 16:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24