Advertisement

صحة

المياه الفوارة خطيرة بهذه النكهات

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1137385-638373005893370565.png
Doc-P-1137385-638373005893370565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتسبت المياه الفوارة، خصوصاً المنكهة منها، شعبية هائلة بين الكثيرين في السنوات الأخيرة، خصوصاً لأولئك الذي لا يحبذون تناول الماء بطعمه العادي.
 
ولفهم ضرر أنواع معينة من هذه المياه على الأسنان، يجب توضيح أن كل المشروبات تحتوي على درجة حموضة، وهناك مقياس لتلك الدرجة يتراوح من صفر إلى 14، وكلما انخفض كان المشروب أكثر حموضة وبالتالي تكون لديه قدرة أكبر على التسبب في تآكل "مينا" الأسنان، وهي السطح الخارجي الصلب من الأسنان، والذي يعتبر "لطبقة الأكثر صلابة في الجسم.
Advertisement

من جانبه، قال أستاذ طب الأسنان المساعد في جامعة ألاباما الأميركية، جون روبي، إنه في ما يتعلق بالمشروبات التي نستهلكها بشكل معتاد، يجب أن يكون مقياس الحموضة فيها أعلى من 4 درجات وهو معدل حرج، مضيفاً أن أي شيء أقل من هذا الرقم "يزيد من خطورة تآكل الأسنان"، وفق تقرير نشرته "واشنطن بوست".

نتائج مقلقة
واختبر روبي وزملاء له في دراسة عام 2016، مستويات درجة الحموضة لما يقرب من 400 مشروب، وكانت النتائج مقلقة، فالمشروبات الرياضية والغازية والعصائر والفواكه والعديد من أنواع المياه المنكّهه، كانت درجة الحموضة فيها أقل من 4، وبعضها كان أقل من 3 درجات.

ولا يسبب استهلاك المشروبات ذات درجة حموضة منخفضة من حين لآخر مشكلة، لكن الأزمة تكمن في زيادة الاستهلاك بشكل كبير لتلك المشروبات.

أما المياه الفوارة، اختبرت الدراسة نوعين منها، كانت درجة الحموضة فيهما 4.96 و5.25، مما يعني أنه رقم غير مقلق.
 
لكن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من أن درجة الحموضة فيهما لا تمثل خطورة بالنسبة للأسنان، فإن إضافة نكهات إلى الماء، خصوصا من الحمضيات التي تحتوي على حمض الستريك، يمكن أن تسبب مشكلة.

وأشارت الدراسة إلى أن نوعا من المياه الفوارة وصلت درجة الحموضة فيه إلى 3.03 حينما تمت إضافة نكهة الليمون إليه، بعدما كان حوالي 5 درجات دون تلك النكهة.

لذلك، فإن تناول المياه الفوارة أفضل من المشروبات الشهيرة الأخرى، على الرغم من أن درجة الحموضة فيها أعلى من تلك في المياه العادية، فإن استهلاكها بكميات معتدلة، مثل بضعة زجاجات يوميا، "لن يتسبب على الأرجح في تآكل مينا الأسنان". (العربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:27 | 2023-12-04
05:58 | 2023-12-04
04:00 | 2023-12-04
03:00 | 2023-12-04
01:30 | 2023-12-04
00:00 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24