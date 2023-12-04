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صحة

هل يساعد التنويم المغناطيسي على إنقاص الوزن؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:00
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كشف موقع "واربلتون" التركي عن مدى فعالية تقنية التنويم المغناطيسي في إنقاص الوزن.

وقال الموقع "إن الوزن الزائد والسمنة سبب 75 بالمئة من النوبات القلبية المسجلة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وعرّف الموقع التنويم المغناطيسي  بأنه "حالة وعي مستيقظة" ينتقل فيها الشخص بعيدًا عن محيطه وينغمس في مجموعة من التجارب الداخلية مثل المشاعر والتفكير والخيال.
ويتضمن التنويم المغناطيسي الانتقال إلى أعماق الوعي لدرجة أن ما يتم إدراكه يُعتقد أنه حقيقي. بحسب الموقع التركي.
وأشار الموقع إلى أن هذه الدراسة أحدث بكثير وتتميّز عن الدراسات المنشورة الأخرى لأنها تقيس تأثير التنويم المغناطيسي على فقدان الوزن في الحالات التي يخضع فيها المريض للتنويم المغناطيسي الذاتي.
وتم متابعة مجموعتين من العينات كلاهما يضمان 60 شخصاً مع اتباع جميع المشاركين أنظمةً غذائيةً خاصة مصمّمة من قبل أخصائيي التغذية وعلاجات تمارين خاصة.
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وكان فقدان الوزن في المجموعة المستهدفة (6.5 كجم) والمجموعة الخاضعة للتحكم (5.7 كجم) متشابهًا تقريباً.




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