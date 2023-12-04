هل الأطفال بالرحم يتأثرون بكلام أمهاتهم

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في سابقة جديدة، اكتشف العلماء أدلة تشير إلى أن النمو العصبي للأطفال الذين ما يزالون في الرحم يتأثرون باللغة التي يسمعون أمهاتهم يتحدثن بها أثناء أشهر الحمل.ووفق ورقة بحثية منشورة في مجلة "Science Advances"، لاحظ علماء الأعصاب أن هناك تغيرات محددة في أنماط الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة عندما تعرضوا للكلام، ما يشير إلى أن أدمغتهم متناغمة بالفعل مع لغة أمهاتهم، ومع الإيقاعات الأساسية للحديث.وكانت الأبحاث السابقة أظهرت أن الأطفال الذين ما زالوا في الرحم ابتداءً من عمر سبعة أشهر تقريباً يمكنهم سماع حديث أمهاتهم.أما الأمر الغريب هو نوع تأثير سماع مثل هذه الأشياء على التطور العصبي لدماغ الطفل. ولمعرفة المزيد، أجرى فريق البحث في إيطاليا تجربة شملت 33 طفلاً حديث الولادة وأمهاتهم، وجميعهم من الناطقين باللغة الفرنسية.وقامت التجارب على تزويد جميع المتطوعين حديثي الولادة بقبعات تسمح بمراقبة مخطط كهربية الدماغ في الأيام التالية للولادة، وأثناء نوم الأطفال.وقام الفريق بتشغيل تسجيلات لشخص يقرأ نسخا باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية من قصة "غولديلوكس والدببة الثلاثة".ومن خلال قراءات مخطط كهربية الدماغ، وجد فريق البحث أن الأطفال الذين يستمعون إلى القصة باللغة الفرنسية أظهروا زيادة في الارتباطات الزمنية طويلة المدى، وهي موجات دماغية مرتبطة بإدراك الكلام ومعالجته.ويشير العلماء إلى أن هذه النتيجة هي دليل على أن دماغ الطفل يتأثر بطريقة فريدة من خلال التعرض للغة فريدة أثناء وجوده في الرحم، وهي اللغة الفرنسية في هذه الحالة.