معجزة طبية.. عمرها سبعون عاماً وانجبت توأما!

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أنجبت السيدة الأوغندية سافينا ناموكوايا البالغة من العمر سبعين عاماً، توأماً في مستشفى بالعاصمة كمبالا، ولقبت بأكبر أم سنا في قارة أفريقيا.وذكرت ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، ان السيدة الأوغندية تلقت علاجاً للخصوبة جعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.وقال المتحدث باسم مستشفى النساء، آرثر ماتسيكو، إن "سافينا ناموكوايا أنجبت صبيا وفتاة، عبر عملية قيصرية بالعاصمة كمبالا".وأوضح ماتسيكو أن الأم بصحة جيدة، مشيراً إلى أن ناموكوايا سبق أن أنجبت طفلة بنفس المستشفى عام 2020، عندما كانت في أواخر الستينيات من عمرها.من جانبه، قال الطبيب إدوارد تامالي سالي، في تصريحات إعلامية، إن ناموكوايا "استخدمت بويضة متبرع بها وحيوانات منوية من شريكها لإنجاب التوأمين"، واصفا ذلك بأنه "إنجاز استثنائي".وكان التوأمان قد ولدا قبل الأوان في الأسبوع الـ31 من الحمل، وجرى وضعهما في الحاضنات، لكن الأطباء أكدا أنهما يتمتعان بصحة جيدة.