ميزات تُثبت أنك شخص ذكي وودود

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يرفض كثيرون الاعتذار حيث يرونه أنه يقلل من شأنهم، لكن الباحثين اكتشفوا أنه عندما يعترف شخص ما بأنه مخطئ، فإنه لا يُنظر إليه على أنه أقل كفاءة، بل يمكن اعتباره في الواقع أكثر ذكاءً وأكثر جماعية وودوداً.تأكد الخبراء وعلماء النفس أن الأشخاص الناجحين والمحبوبين للغاية لا يخشون قول ثلاث كلمات بسيطة: "لقد كنت مخطئًا"، ويحافظ الأشخاص الناجحون في حياتهم الاجتماعية والمهنية على القيام بما يلي:عندما يعيد الشخص صياغة التعلم باعتباره فوزاً، فإنه يتحرك نحو الفهم، بدلاً من حساب الأوقات التي كان فيها على صواب أو على خطأ.فيما يرى الخبراء أن القفز على الفور إلى موقف دفاعي بمجرد الاستماع إلى انتقاد من الآخر، يعد أحد الأخطاء التي تميز الفاشلين، حيث إن الشخص الناجح يرد قائلًا: "هل يمكنك أن تخبرني المزيد؟" بل ويستمع حقاً إلى ما سيقوله الآخر.في هذه الحالة يعد الشخص أكثر تقبلًا لملاحظات وأفكار الآخر ويتميز بالقدرة على توسيع طريقة تفكيره حول موضوع أو قضية ما.وعندما يعترف الشخص بأنه مخطئ، فلن يُنظر إليه على أنه أقوى وأكثر ودية فحسب، بل من المحتمل جداً أن تُغفر له تجاوزاته أيضاً.