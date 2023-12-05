مشروب سحري ينظف السموم من الجسم

يستطيع جسم الإنسان التخلص من الفضلات والسموم، ولكن هناك أوقات لا يستطيع فيها الكبد والكلى إزالة السموم بسهولة، وعندها يمكن تضمين مشروب بسيط في النظام الغذائي لحل المشكلة، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".

Advertisement

المشروب بسبط بحسب الصحيفة وهو عبارة عن مزيج من الشمندر والكركم طريقة سحرية لتنقية الجسم من السموم بسهولة ويعوض فقدان العناصر الغذائية مع منح الجسم دفعة صحية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.



ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر والججري يساعد في تحسين مستويات الهيموغلوبين وتنقية الدم بشكل فعال.







