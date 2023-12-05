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صحة

مشروب سحري ينظف السموم من الجسم

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:26
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يستطيع جسم الإنسان التخلص من الفضلات والسموم، ولكن هناك أوقات لا يستطيع فيها الكبد والكلى إزالة السموم بسهولة، وعندها يمكن تضمين مشروب بسيط في النظام الغذائي لحل المشكلة، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".
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المشروب بسبط بحسب الصحيفة وهو عبارة عن مزيج من الشمندر والكركم طريقة سحرية لتنقية الجسم من السموم بسهولة ويعوض فقدان العناصر الغذائية مع منح الجسم دفعة صحية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر والججري يساعد في تحسين مستويات الهيموغلوبين وتنقية الدم بشكل فعال.



المصدر: العربية الحدث

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