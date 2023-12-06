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صحة

التشيك... تسجيل 2000 حالة إصابة بكوفيد يومياً

Lebanon 24
06-12-2023 | 14:00
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ذكر موقع "نوفينكي" الإخباري التشيكي أن التشيك على شفا جائحة أمراض تنفسية، حيث أن مرض كوفيد-19، حالياً أكثر أشكال العدوى شيوعاً.

وهناك حالياً حوالي ألفي حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يومياً، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.
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غير أنه بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، فإن معظم المرضى لا يعانون من مضاعفات خطيرة، كما أن علاج المرضى في المستشفيات أمر غير معتاد، حسب الموقع الإخباري التشيكي.
ويبلغ معدل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة 1457 مريضاً، لكل 100 ألف من السكان، ويحدث الوباء عندما يتجاوز عدد المرضى ما بين 1600 و1700.
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