18
o
بيروت
20
o
طرابلس
28
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لمن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.. هذا الخبر لكم!
Lebanon 24
06-12-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دراسة جديدة أن الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وينامون أقل من 7 ساعات، يزيد لديهم خطر الوفاة.
ونُشرت الدراسة على موقع "شبكة غاما" الطبية، وأجريت في جامعة فوجيان بالصين، باستخدام بيانات 2574 شخصاً يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي.
Advertisement
وقسَّم الباحثون المشاركين إلى مجموعات حسب متوسط عدد ساعات النوم، ووجدوا أن المجموعات التي تنام من 6 إلى أقل من 7 ساعات، ومن 5 إلى أقل من 6 ساعات، وأقل من 5 ساعات لديها مخاطر أعلى بكثير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، مقارنة بالمجموعة التي تنام 7 ساعات على الأقل.
وبلغ معدل الزيادة في خطر الوفاة لدى المجموعة، التي تنام من 5 إلى أقل من 6 ساعات 1.64 مرة.
ودعت النتائج إلى تطوير تدخلات تساعد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم على تقليل دورات النوم القصير التي يتعرضون لها، والحصول على عدد ساعات كافية.
المصدر: 24 ae
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة بدأت: أمطار طوفانية وصواعق رعدية.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة بدأت: أمطار طوفانية وصواعق رعدية.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
00:21 | 2023-12-06
06/12/2023 12:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
10:05 | 2023-12-06
06/12/2023 10:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفته رحلة جوية فوق لبنان!
Lebanon 24
هذا ما كشفته رحلة جوية فوق لبنان!
04:20 | 2023-12-06
06/12/2023 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
07:42 | 2023-12-06
06/12/2023 07:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يهز الدراما السورية.. وفاة ممثل شهير وزميلته تنعاه بتأثر (صورة)
Lebanon 24
الموت يهز الدراما السورية.. وفاة ممثل شهير وزميلته تنعاه بتأثر (صورة)
01:56 | 2023-12-06
06/12/2023 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2023-12-06
التشيك... تسجيل 2000 حالة إصابة بكوفيد يومياً
11:00 | 2023-12-06
أول لقاح لعلاج التوحد.. ما هو؟
09:42 | 2023-12-06
في 29 مقاطعة من أصل 41.. دولة أوروبية تعلن انتشار وباء الحصبة!
08:04 | 2023-12-06
هل الأسبرين يساعد في علاج السرطان؟
01:46 | 2023-12-06
خوفا من "الوصم والتمييز"... مصابون بالإيدز يتجنبون الخدمات الصحية في المغرب
00:11 | 2023-12-06
تصيب الأطفال وتنتشر في أوروبا والصين.. ما هي عدوى الميكوبلازما الرئوية؟
فيديو
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
07/12/2023 02:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
07/12/2023 02:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
07/12/2023 02:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24