لمن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.. هذا الخبر لكم!

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أعلنت دراسة جديدة أن الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وينامون أقل من 7 ساعات، يزيد لديهم خطر الوفاة.ونُشرت الدراسة على موقع "شبكة غاما" الطبية، وأجريت في جامعة فوجيان بالصين، باستخدام بيانات 2574 شخصاً يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي.وقسَّم الباحثون المشاركين إلى مجموعات حسب متوسط عدد ساعات النوم، ووجدوا أن المجموعات التي تنام من 6 إلى أقل من 7 ساعات، ومن 5 إلى أقل من 6 ساعات، وأقل من 5 ساعات لديها مخاطر أعلى بكثير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، مقارنة بالمجموعة التي تنام 7 ساعات على الأقل.وبلغ معدل الزيادة في خطر الوفاة لدى المجموعة، التي تنام من 5 إلى أقل من 6 ساعات 1.64 مرة.ودعت النتائج إلى تطوير تدخلات تساعد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم على تقليل دورات النوم القصير التي يتعرضون لها، والحصول على عدد ساعات كافية.