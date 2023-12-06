Advertisement

صحة

لمن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.. هذا الخبر لكم!

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1138325-638374992778844105.jpg
Doc-P-1138325-638374992778844105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت دراسة جديدة أن الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وينامون أقل من 7 ساعات، يزيد لديهم خطر الوفاة.

ونُشرت الدراسة على موقع "شبكة غاما" الطبية، وأجريت في جامعة فوجيان بالصين، باستخدام بيانات 2574 شخصاً يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي.
Advertisement

وقسَّم الباحثون المشاركين إلى مجموعات حسب متوسط عدد ساعات النوم، ووجدوا أن المجموعات التي تنام من 6 إلى أقل من 7 ساعات، ومن 5 إلى أقل من 6 ساعات، وأقل من 5 ساعات لديها مخاطر أعلى بكثير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، مقارنة بالمجموعة التي تنام 7 ساعات على الأقل.

وبلغ معدل الزيادة في خطر الوفاة لدى المجموعة، التي تنام من 5 إلى أقل من 6 ساعات 1.64 مرة.

ودعت النتائج إلى تطوير تدخلات تساعد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم على تقليل دورات النوم القصير التي يتعرضون لها، والحصول على عدد ساعات كافية.
المصدر: 24 ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-06
11:00 | 2023-12-06
09:42 | 2023-12-06
08:04 | 2023-12-06
01:46 | 2023-12-06
00:11 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24