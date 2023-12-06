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صحة
تحقيق في 6 حالات إصابة بـ"الميكوبلازما" الرئوية في هذا البلد
Lebanon 24
06-12-2023
|
23:00
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تجري وزارة الصحة الإندونيسية تحقيقاً وبائياً في ست حالات إصابة بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا، لوقف انتشار المرض في المجتمع.
وذكر المدير العام للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالوزارة، ماكسي رين روندونوو، في مؤتمر صحفي افتراضي، في جاكرتا اليوم الأربعاء، أنه قبل يومين، تلقت وزارته تقريرا من مكتب الصحة في جاكرتا، فيما يتعلق بحالات الإصابة، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.
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وأضاف "بعد أن تأكدنا من ذلك، هناك حالياً، ست حالات إصابة بالميكوبلازما الرئوية، التي تم علاجها في السابق، لأنهالمرض كان موجوداً من قبل".
وأضاف أن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية، في جاكرتا، تم اكتشافها لدى أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث و13 عاماً.
ومن بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن خمسة مرضى، من قبل مستشفى ميدسترا ومريض واحد من قبل مستشفى جاكرتا للنساء والأطفال.
وتتشابه الأعراض، التي يتم الإبلاغ عنها مع الالتهاب الرئوي، بشكل عام، مثل سيلان الأنف، وضيق التنفس وبشكل عام، تبدأ الأعراض بالحمى والسعال والصداع وضيق التنفس الخفيف.
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