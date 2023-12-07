Advertisement

صحة

لتخفيف أعراض الألزهايمر... العلاج بالضوء فعّال جداً

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1138505-638375478482098808.JPG
Doc-P-1138505-638375478482098808.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد باحثون بأن العلاج بالضوء قد يساعد في تحسين النوم، ويقلص الأعراض السلوكية النفسية لدى المصابين بمرض ألزهايمر والخرف.

وللوصول إلى هذه النتيجة، حلل فريق بحث من جامعة ويفانغ الصينية 15 دراسة أجريت في 7 دول، ونُشرت بين 2005 و2022.
Advertisement

وحسب "بلوس وان"، وجد التحليل أن علاج المرضى بألزهايمر والخرف بالضوء يمكن أن يكون مفيداً  في  تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات اليومية.

وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب بالفعل وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.

أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.

بينما يقيس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.

وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي لألزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.
المصدر: 24 ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-12-07
01:07 | 2023-12-07
00:14 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
16:00 | 2023-12-06
14:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24