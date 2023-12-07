لتخفيف أعراض الألزهايمر... العلاج بالضوء فعّال جداً

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أفاد باحثون بأن العلاج بالضوء قد يساعد في تحسين النوم، ويقلص الأعراض السلوكية النفسية لدى المصابين بمرض ألزهايمر والخرف.وللوصول إلى هذه النتيجة، حلل فريق بحث من جامعة ويفانغ الصينية 15 دراسة أجريت في 7 دول، ونُشرت بين 2005 و2022.وحسب "بلوس وان"، وجد التحليل أن علاج المرضى بألزهايمر والخرف بالضوء يمكن أن يكون مفيداً في تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات اليومية.وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب بالفعل وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.بينما يقيس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي لألزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.