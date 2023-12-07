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صحة

إحذروا.. الرياضة عند الإصابة بنزلة البرد تهدد الحياة!

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:00
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حذر الدكتور إيفو غريبه من الرياضة عند الإصابة بعدوى مثل نزلة البرد، حيث يرتفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يهدد الحياة.

وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في خفقان القلب وعدم انتظام ضرباته، وألم في الصدر واحتباس الماء في الساقين.
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وأضاف جريبه أن الإصابة بعدوى تستلزم الراحة والتوقف عن الرياضة، مع مراعاة تجنبها قبل زوال أعراض العدوى بنحو 10 أيام.
وأكد أن هذا الأمر ينطبق على العدوى الفيروسية مثل نزلة البرد، والأنفلونزا، والهربس، والحصبة، والعدوى البكتيرية مثل التهاب اللوزتين، والحمى القرمزية، والدفتيريا، وتسمم الدم على حد سواء.
المصدر: 24 ae
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