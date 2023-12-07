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صحة

اختبار دم يمكنه التنبؤ بشيخوخة أعضاء الجسم

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:00
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ابتكرت مجموعة من العلماء اختبار دم يمكنه التنبؤ بمدى سرعة شيخوخة الأعضاء الداخلية للجسم، وتحديد الأعضاء التي قد تفشل قريباً.
وأفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن علماء تابعين لجامعة ستانفورد الأميركية أكدوا أن هذا الاختبار يبحث عن مستويات آلاف البروتينات بالجسم، وأنه قادر على مراقبة 11 عضواً رئيسياً، بما في ذلك القلب والدماغ والرئتين.
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وقد قام العلماء بتجربته على آلاف البالغين، معظمهم في منتصف العمر.
وأشارت نتائجهم إلى أن واحداً من كل خمسة بالغين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ويتمتعون بصحة جيدة، قد يكون لديهم على الأقل عضو واحد سريع الشيخوخة.
كما وجد الباحثون أن الشيخوخة السريعة لعضو واحد أو أكثر قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض والوفاة على مدى السنوات الخمس عشرة التالية.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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