Advertisement

صحة

أدوية تم الترويج لها لمرض السكري ولكنها أثبتت فعاليتها في علاج السمنة

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1138668-638375773403709801.jpeg
Doc-P-1138668-638375773403709801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفى علماء بدواء "سيماغلوتايد Semaglutide -الذي جرى الترويج له بادئ الأمر باسم «أوزيمبي» Ozempic لعلاج السكري، وجرى الترويج له لاحقاً باسم «ويغوفي Wegovy لعلاج السمنة- باعتباره فتحاً كبيراً في مجال الدواء لقدرته على تحقيق متوسط فقدان في وزن الجسم يتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة.
Advertisement
إلا أنه بدا واضحاً أن هذه الأدوية التي تتضمن داخل فئتها أدوية أخرى، وتحاكي هرموناً يفرز بشكل طبيعي يدعى جي إل بي-1GLP-1 ربما تحمل فوائد إضافية، تسهم في تخفيف الرغبة الشديدة في تناول أشياء أخرى بخلاف الطعام.
وقد أشار بعض الأشخاص ممن تناولوا جي إل بي-1 إلى أنهم لاحظوا تراجعاً في اهتمامهم بأنماط السلوك الإدماني والقهري، مثل شرب الكحوليات والتدخين ولعب القمار والتسوق المفرط، وحتى قضم الأظافر.
على ما يبدو، فإن أدوية جي إل بي-1 التي تكبت الشهية وتعين الأشخاص على الشعور بالشبع، تعيق نشاط مسارات المكافأة في المخ. وعادة ما يجري تحفيز هذه المسارات بمواد مثل الطعام والكحول والنيكوتين، بجانب نشاطات ممتعة، مثل لعب القمار أو التسوق.
في هذا الإطار، أوضحت الدكتورة أبوفيان: لسنا على ثقة كاملة من السبب؛ لكن هذه الأدوية تحدث تغييراً إيجابياً للغاية في السلوك. إن هذه أنباء سارة


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

صحة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-07
11:00 | 2023-12-07
08:00 | 2023-12-07
01:07 | 2023-12-07
00:14 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24