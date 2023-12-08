طبيب روسي يكشف عن أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. تعرفوا عليها





واعتبر الأخصائي فيالوف أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور مشكلات في البنكرياس.

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وقال: "تحدث 85 بالمئة من حالات التهاب البنكرياس لسببين: الإفراط في تناول الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء. وهناك سبب إضافي هو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي". يزيد ارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي اليومي من خطر الإصابة بالسرطان، وفقاً للطبيب الروسي سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الباطنية والكبد، حيث كشف هن بعض الأطعمة المساهمة في زيادة خطر الإصابةواعتبر الأخصائي فيالوف أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور مشكلات في البنكرياس.وقال: "تحدث 85 بالمئة من حالات التهاب البنكرياس لسببين: الإفراط في تناول الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء. وهناك سبب إضافي هو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي".

وأكد فيالوف أنه إذا شعر الشخص بألم في منطقة البنكرياس، فهناك محاولتان لوقف المرض: تغيير نمط حياته وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، أو "الخضوع لعملية جراحية"، معتبراً أن السمنة وارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي يؤثران سلباً في الصحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان البنكرياس.







