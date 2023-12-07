الفتيات اللواتي تبدأ دورتهن الشهرية في سن مبكر عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير

يقال إن بدء الدورة الشهر وسن البلوغ لدى الفتيات يختلف حسب البنية الجسدية لهن، لكن دراسة حديثة كشفت أن الفتيات اللاتي تبدأ دورتهن الشهرية في سن أصغر، هنّ أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية عند البلوغ.

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الدراسة عمل عليها باحثون من جامعة تولين في لويزيانا، وتبين أن الخطر المتزايد لدى الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 13 عاما يبدأ عند بدء الحيض، ويزيد كلما كنّ أصغر سناً.

ويعتقد الخبراء أن هذا قد يكون بسبب ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين، الذي يتعرضن له لفترة أطول، حيث درس الباحثون بيانات أكثر من 17300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و65 عاما، بين عامي 1999 و2018.

وتم تصنيفهن على أساس العمر الذي بدأن فيه الحيض، 10 سنوات أو أقل، 11 و12 و13 و14 و15 عاما أو أكبر، وتم تتبعهن لمعرفة ما إذا كن قد أصبن بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون من جامعة تولين في لويزيانا، أن (10%) أصبن بمرض السكري من النوع الثاني، ومن بين هذه المجموعة من النساء أبلغت 205 منهن أيضاً عن نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف التحليل الإحصائي أنه مقارنة بالنساء اللاتي بدأت دورتهن الشهرية في سن 13 عاماً، ارتبط سن الحيض المبكر بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من العمر، كما تبين أن النساء اللواتي بدأت دورتهن الشهرية في سن العاشرة أو أقل، خطراً متزايدا بنسبة 32%، ويرتفع الخطر بنسبة 14% في سن 11 عاما، و29% في سن 12 عاما.





