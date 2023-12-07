دراسة جديدة: إصابة أحد الزوجين بضغط الدم يؤثر على شريكه

يعاني الكثير من ارتفاع ضغط الدم، لعدة أسباب صحية لكن من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الشريك في حالة الزواج.

وكشفت دراسة جديدة عن أن إصابة أحد الزوجين بارتفاع ضغط الدم قد تتسبب في معاناة شريكه من هذه المشكلة الصحية أيضاً.

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الدراسة نتجت عن فحص فريق الدراسة التابع لجامعات: ميشيغان، وإيموري، وكولومبيا، بيانات 1086 من الأزواج في إنجلترا؛ و3989 في الولايات المتحدة؛ و6514 في الصين، ونحو 22 ألفاً في الهند، وذلك في الفترة بين عامي 2015 و2019، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

الدراسة ركزت على وجه التحديد في عدد الأزواج الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المتوافق، مما يعني أن كلاً من الزوج والزوجة يعانيان من ارتفاع ضغط الدم، حيث وجدوا أنه، في جميع البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة، تسببت إصابة أحد الزوجين بارتفاع ضغط الدم في إصابة شريكه به.





