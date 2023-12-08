الكاكاو يحمي من التدهور المعرفي... كيف؟

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أظهرت دراسة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام أن لمستخلص الكاكاو تأثير وقائي محتمل على الإدراك، ويمنع التدهور المعرفي.ووجدت تجربة الدراسة أن تناول مكملات مستخلص الكاكاو التي تحتوي على 500 ملغ يوميا ًمن فلافانول الكاكاو له فوائد معرفية لكبار السن الذين لديهم نظام غذائي أقل جودة، حسب "مديكال إكسبريس".وشملت الدراسة 573 مسناً خضعوا لاختبارات معرفية شخصية ومفصلة على مدى عامين.وأظهرت نتائج التقييمات النفسية العصبية المفصلة على مدى عامين أن مكملات مستخلص الكاكاو اليومية، مقارنة مع العلاج الوهمي، لم يكن مفيداً للوظيفة الإدراكية العامة أو الخاصة بمجال معين.ومع ذلك، أظهرت التحليلات الثانوية أن المشاركين الذين يعانون من سوء نوعية النظام الغذائي لديهم فوائد معرفية من تناول مكملات مستخلص الكاكاو.ومستخلص الكاكاو خليط مر بطعم الشوكولاتة، يتكون من جزيئات الزانثين الثيوبرومين، والكافيين والبروسيانيدينات.وتوجد شواهد علمية على أن مكملات مستخلص الكاكاو توفر فوائد للقلب والشرايين، والمعرفية بتحسين تدفق الدم وتأثيرات مضادات الأكسدة.