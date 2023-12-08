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صحة

فواكه ينصح بتناولها عند الإصابة بالإمساك

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:00
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الإمساك هو مشكلة هضمية شائعة تحدث عندما تصبح حركات الأمعاء نادرة أو صعبة المرور، ويمكن أن يكون سببه عوامل مثل انخفاض تناول الألياف، والجفاف، وقلة النشاط البدني، والأدوية، والحالات الطبية.

 

وأعراض الإمساك تشمل الانتفاخ وألم البطن والإجهاد.

 

فواكه تساعد في علاج الإمساك

 

تلعب الفواكه دورًا حيويًا في الوقاية من الإمساك وعلاجه بسبب محتواها من الألياف، مما يزيد من حجم البراز ويعزز انتظام الأمعاء. 

 

. التفاح:

 التفاح يحتوى على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على تليين البراز ومنع الإمساك.

 يحتوي التفاح أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما قد يحسن صحة الجهاز الهضمي. 

 الاستهلاك المنتظم للتفاح قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

 

الكيوي:

 يحتوي الكيوي على مستويات عالية من فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وقد يحسن صحة الأمعاء.

 تناول الكيوي قد يقلل من التهابات الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

 يحتوي الكيوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يجعله ثمرة مناسبة لمرضى السكري أو أولئك الذين يحاولون تنظيم مستويات السكر في الدم.

 

 البرتقال:

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين للبشرة والعظام والأنسجة الصحية.

 كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يمكن أن يساعد في منع الجفاف وتليين البراز.

 يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

(اليوم السابع)
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