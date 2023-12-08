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صحة

ما هي أعراض نقص الفيتامينات على الجلد؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 15:00
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عندما يتعرض الجسم  لنقص في عناصره الغذائية والفيتامينات، فهذا الأمر يتسبب في تعرضه للعديد من المضاعفات الصحية، ومن أبرزها جفاف البشرة والجلد.

 

عدم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول  والغنية بفيتامينات تعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة الجسم، بالإضافة إلي نقصان هذه العناصر يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات الصحية ومن أبرزها جفاف الجسم، وبهتان البشرة ولذا يجب تناول أطعمة صحية غنية بجميع الفيتامينات لحفاظ علي بشرتك نضرة.

 

-فيتامين هـ

 أحد العيوب  المرتبطة  بمشاكل البشرة هو ظهور بهتان وجفاف علي البشرة نفص فيتامين هـ، هذا الفيتامينات الغني بمضادات الأكسدة، التي تلعب دور حاسم في حماية البشرة من الجفاف، بالإضافة إلي تدعيم صحتها، وأيضا حمايتها من المضاعفات الصحية.

 

-فيتامين د

 كما يلعب فيتامين د دورا مهما في الحفاظ على صحة الجلد، وحمايته من المضاعفات  المرتبطة بنقصان نسبته، فهذا الفيتامين يعمل على تجديد خلايا البشرة، ويحميها من بعض الأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية، وجفاف البشرة.

 

-فيتامين سي

 وأيضا  فيتامين سي يساهم بشكل ملحوظ في حماية البشرة وتجديد خلاياها، وأيضا زيادة إفراز الكولاجين بالبشرة، ولذا تناوله يعد حيلة جيدة لأنه مضاد للأكسدة وبالتالي يخلص البشرة من تراكم أي سموم بها.

 

- فيتامين ب

  نقصان نسبته في الجسم يتسبب في ظهور حب الشباب، والجفاف، والطفح الجلدي، وزيادة ظهور التجاعيد، وتصبح بشرتك أكثر عرضة للاحمرار، والتهيج الجلدي، فهذا الفيتامين يحتوي علي خصائص  مضادة للالتهابات ولذا تناوله يعد حيلة جيدة في الحفاظ علي صحة البشرة.

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