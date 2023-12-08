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صحة

الوسائل التي تمنع التبول الليلي اللإرادي عند الأطفال

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:00
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قد يتعرض بعض الأطفال فى سن صغير لمشكلة التبول اللاإرادي الذي يحدث ليلاً أثناء النوم، وتكون المشكلة ناتجة من عدم قدرة المثانة على التحكم فى كيفية التبول.

وأن الطفل فى سن ما قبل المدرسة وحتى دخولها قد يواجه مشكلة التبول اللا إرادى أثناء الليل، وهى مشكلة إما أن تكون عضوية بسبب وجود مشاكل بمثانة الطفل وهو ما يتطلب القيام بفحوصات وأشعة تصويرية عليها للاطمئنان على عضلات الحوض، أو أن تكون مشكلة نفسية نتيجة تعرض الطفل لموقف ما أو صدمة أو مشاكل بين الوالدين التى تؤثر بالسلب على الطفل.

 

وعند معاناة الطفل كبير السن قليلا من هذه المشكلة يجب تجنب تعنيفه وتوبيخه نتيجة تبوله اللا إرادى وضرورة توضيح أن ما يحدث له ليس عيبا فيه وإنما هى مشكلة يجب حلها مع الطبيب.

 

 أهم النصائح للتحكم فى التبول أثناء الليل:

 
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 تقسيم فترات شرب الطفل للمياه على مدار النهار.

 الامتناع قبل ساعتين من النوم عن شرب المياه لتجنب حدوث التبول ليلا.

يمنع شرب المشروبات الغازية بكافة أنواعها.

 تعويد الطفل على الذهاب للحمام بانتظام طوال النهار وقبل النوم مباشرة.

الاكثار من تناول الخضراوات والألياف الطبيعية.

 تقديم مكافاة للطفل فى اليوم الذى لا يقوم فيه بالتبول الليلى لتشجيعه.

 عدم توبيخ وتخويف الطفل أو معاقبته بعد تبوله ليلا

 

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