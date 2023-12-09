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صحة
أمرٌ يرفع خطر الإصابة بالسرطان.. طبيب يتحدث عنه!
Lebanon 24
09-12-2023
|
16:55
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قال الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الباطنية والكبد، إن ارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي اليومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ويشير الأخصائي، إلى أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور مشكلات في البنكرياس، ويضيف: "تحدث 85 بالمئة من حالات التهاب البنكرياس لسببين: الإفراط في تناول الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء، وهناك سبب إضافي هو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي".
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ويؤكد فيالوف أنه "إذا شعر الشخص بألم في منطقة البنكرياس، فهناك محاولتان لوقف المرض: تغيير نمط حياته وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، أو "الخضوع لعملية جراحية".
وتابع الطبيب إن السمنة وارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي يؤثران سلباً في الصحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان البنكرياس.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتحليل العلماء لديناميكيات الوفيات الناجمة عن السرطان لأسباب يمكن التخلص منها، اتضح أن معظم الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة المرتبطة بالتدخين والكحول والسمنة وفيروس الورم الحليمي البشري قضت عام 2020 على حياة 1.3 مليون شخص.
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