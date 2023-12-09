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صحة

بعيداً عن الأدوية.. طريقة بسيطة لتخفيض مستوى السكر في الدم!

Lebanon 24
09-12-2023 | 23:00
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قالت الدكتورة شينون كناب من مستشفى كليفلاند الأميركية إنّ المشي لمسافات قصيرة بعد تناول وجبات الطعام، يساعد على إبطاء ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتشير الطبيبة، إلى أن المشي بعد تناول وجبة الطعام يساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم وأضافت: "المشي مدة 2-5 دقائق يكفي لإبطاء ارتفاع مستواه".
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ووفقا للطبية، فإنّ للنشاط البدني تأثير فوري في مستوى السكر وقد تكون الفائدة من ذلك طويلة المدى، إذ يمكن مع مرور الوقت أن يقلل من الحاجة إلى استخدام حقن الإنسولين. (روسيا اليوم)
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