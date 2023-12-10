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صحة

ما تأثيرات حمامات الثلج على الصحة؟ خبراء يجيبون

Lebanon 24
10-12-2023 | 02:00
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أوضح البروفيسور مارتن بوسيه أن حمامات الثلج لها تأثيرات إيجابية على الصحة، على الرغم من عدم وجود إثباتات عملية على ذلك، ولكن هناك الكثير من الأدلة على هذه التأثيرات المفيدة.

وأكد أخصائي الطب الرياضي بمدينة لايبزيج الألمانية أن حمامات الثلج يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين القدرة على تحمل التوتر، وتظهر هذه التأثيرات في حالة الاستحمام المنتظم بالماء البارد، وليس مجرد الاستحمام لمرة واحدة في المناسبات.
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وأضاف كونستاتين فالكويانو، من بوابة "آيسبادن.دي" الألمانية المتخصصة في حمامات الثلج، أن هناك تأثيران متعارضان يحدثان في الجسم عند الاستحمام بالماء المثلج، حيث ينخفض معدل نبضات القلب ويرتفع ضغط الدم.
بدوره، قال البروفيسور مارتن بوسيه: "تزيد هذه الاستجابات المتعارضة من خطر الإصابة بأمراض القلب في بعض الأحيان"، نظراً لأنه قد يحدث عدم انتظام نبضات القلب لدى الأشخاص غير المدربين، وهو ما يستوجب استشارة الطبيب المختص قبل البدء في المحاولة الأولى للاستحمام بالماء المثلج، كما يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية التخلي عن حمامات الثلج تماماً.
 
 
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